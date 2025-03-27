屏東欠稅大戶土地第2次拍賣　有連幢天厝...還有多筆土地

▲屏東縣高樹鄉長榮段403地號土地 。（圖／屏東執行分署提供)

記者陳崑福／屏東報導

好康來相報，法務部行政執行署屏東分署4月份123聯合拍賣日即將於4月1日下午3點在屏東分署拍賣室(屏東市建豐路180巷28號)熱鬧登場，這次聯合拍賣中，屏東分署將拍賣位於屏東縣新埤鄉新民路41巷27號之連棟三層住宅，目前為空屋，底價為368萬元，歡迎有居住需求之民眾來投標。

另屏東分署滯欠大戶鍾姓義務人因欠繳所得稅新臺幣3132萬餘元及房屋稅438萬餘元未繳納，其名下所有屏東縣高樹鄉長榮段403等5筆地號土地將進行第2次拍賣，底價合計738萬4000元，該5筆土地位於高樹鄉都市計畫區，其中4筆為住宅用地，另外1筆則為道路用地，由於位處高樹鄉市區，地點佳而備受矚目，因有第三人建物坐落其上，拍定後不點交。

而1筆位處屏東市新興段25地號1筆土地，本次將以底價162萬元進行第1拍，使用分區為鄉村區乙種建築用地，現作為道路使用，拍定後不點交，歡迎對不動產投資有興趣之民眾來投標。其他不動產拍賣標的尚有位於崁頂鄉及高樹鄉等多筆土地，相關拍賣訊息可至屏東分署官網查詢。

屏東分署定期於每個月第「1」週星期「2」下午「3」時於分署（屏東市建豐路180巷28號）舉辦聯合拍賣會，更多的拍賣資訊，可以參閱法務部行政執行署官網（http://www.tpk.moj.gov.tw/）或屏東分署官網（http://www.pty.moj.g ov.tw/）查詢相關拍賣訊息。