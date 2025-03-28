屏東枋山鄉代主席洪啟能涉賣官、侵吞公款　遭羈押禁見

▲鄉民代表會主席洪啟能擔任枋山鄉長期間涉嫌賣官、侵吞公款，遭收押禁見。（圖／翻攝洪啟能臉書）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

前屏東縣枋山鄉鄉長、現任枋山鄉民代表會主席洪啟能(無黨籍)，任職鄉長期間與女職員傳出緋聞，遭勒索600萬元；未料日前又再爆出涉嫌收賄販售清潔隊員職位、並與廠商勾結侵吞小型工程公款。屏東地檢署26日發動搜索，認為洪涉嫌重大，於27日向屏東地院聲請羈押禁見獲准。目前全案正進一步追查中。

洪啟能從政資歷豐富，曾任過限期役警員，役退後返回故鄉枋山，參加鄉民代表選舉並當選，在擔任枋山鄉長前，已擔任過鄉民代表、代表會副主席、兩屆代表會主席，任職期滿後投入鄉民代表，再度當選代表會主席。

但洪啟能在擔任鄉長期間風波不斷，先是與李姓女職員傳出緋聞，妻子察覺丈夫不忠，於2019年12月委託徵信社蒐證，並偷錄下洪啟能與李女性愛影像；徵信社業者事後還以此向洪、李兩人勒索600萬元。洪啟能不從，並報警逮人。

在桃色風波過後，洪啟能未受到影響，仍順利當選鄉民代表會主席。未料屏東地檢署日前接獲檢舉，指稱洪啟能在任職枋山鄉長期間涉嫌賣官，在收取賄款後將清潔員職務「賣給」特定人士；此外，洪啟能在辦理鄉公所廁所修建工程時，涉嫌與廠商勾結，利用不實收據申報完工，詐取工程公款。

屏檢因此於26日前往洪啟能住處、辦公室等地展開搜索，並將涉案人員、相關廠商帶回訊問；洪啟能初步否認犯行，但對於許多疑點仍交代不清，檢方認為洪涉嫌重大，且有串供之虞，27日向屏東地院聲押。屏東地院法官27日下午裁定羈押禁見，並禁止收受物件。