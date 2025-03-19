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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭曹興誠提告求償4千萬　翁曉玲引佛語反酸：又要開空頭支票？

▲▼國民黨團召開 反惡罷 要修法 求公平 顧正義 記者會 林思銘 許宇甄 翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委翁曉玲日前指聯電創辦人曹興誠和已故前清華大學校長沈君山對弈，承諾捐1500萬元給清大卻食言，曹興誠今（19日）表示，已委任律師到台北地方法院提告求償4000餘萬元，未來法院判決的賠償金將全數捐贈給陽明交大。翁曉玲對此回應，曹興誠明知無勝訴可能性，卻以未來勝訴向她求償4000萬元為由作為捐款陽明交大的條件，這又是開了一張空頭支票嗎？

翁曉玲表示，曹興誠惡人先告狀，被揭發爽約未捐款給清大1500萬一事，曹興誠今日向台北地方法院提出告訴，並向她求償4000萬元，同時還說未來勝訴的賠償金將全數捐給陽明交大。

翁曉玲認為，曹興誠身為公眾人物，有無緋聞、是否誠信，本屬可受公評之事，更何況未捐款清大之事，已被清大校方數次證明，事實非常清楚。曹興誠明知無勝訴可能性，卻以未來勝訴向她求償4000萬元為由作為捐款陽明交大的條件，這又是開了一張空頭支票嗎？「陽明交大應是不會信以為真吧！」

翁曉玲引用「佛說四十二章經第七章・惡還本身」的佛語，表達自己看待這件惡意攻擊之事，「今子罵我。我今不納。子自持禍。歸子身矣。」有一則類似的佛教寓言故事，話說，「佛陀在旅途中，碰到一個不喜歡他的人。連續好幾天，好長一段路，那人用盡各種方法污衊他。最後，佛陀轉身問那人，若有人送你一份禮物，但你拒絕接受，那麼這份禮物屬於誰呢？那人回答，屬於原本送禮的那個人。佛陀笑著說，沒錯。若我不接受你的謾罵，那你就是在罵自己？"於是那人摸摸鼻子走了。」

翁曉玲強調，只要心靈健康，別人怎麼想、怎麼說，都影響不了自己，因為公道自在人心。

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