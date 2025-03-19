正式提告翁曉玲惡性誹謗　曹興誠求償4000萬：將全數捐贈陽明交大

▲罷免徐巧芯領銜人、聯電創辦人曹興誠。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

罷免徐巧芯領銜人、聯電創辦人曹興誠日前先是遭媒體人謝寒冰爆料小三露骨照，又被國民黨立委翁曉玲指控，30年前曾要捐款清大1500萬，但始終未實踐，兩項指控引起輿論譁然。曹興誠今（19日）表示，將依法反擊翁曉玲、謝寒冰等抹黑、抹黃的霸凌行爲，今天已向提出民事告訴，請求法院判決翁曉玲惡性誹謗，並給予四千多萬台幣的賠償，本人將全數捐贈給陽明交大。

曹興誠表示，自從擔任領銜人，推動罷免徐巧芯之後，由中共幕後策劃的抹黑、抹黃、潑糞，排山倒海而來，對他作人格霸凌。一般人可能受不了，幸好自己不是一般人，他對毀、譽、稱、譏，已不為所動；對苦、樂、利、衰，也已能化煩惱為菩提。

曹興誠表示，翁曉玲方面，自己委請的律師，今天下午，已向台北地方法院提出民事告訴，請求法院判決翁曉玲對他惡性誹謗，並給予四千多萬台幣的賠償。

曹興誠指出，這四千多萬，是統計翁曉玲擔任四年立法委員所支領之薪資、助理費、辦公室租金、出差補助等，這些均來自納稅人繳納之公帑，應當為公共利益服務，然而翁曉玲種種作為，已明顯偏離其立委職責，自應要求全數繳回，以符公道。

曹興誠強調，未來法院判決給予本人之賠償，本人將全數捐贈給陽明交大。

曹興誠提到，謝寒冰方面，早己默默提出告訴，謝寒冰也已經在其YT 頻道上承認，受到刑事局的約談。謝寒冰雖然言行猖狂，卻很無知，不知其犯行的嚴重，關於被法辦的進度，他想謝寒冰會不斷向外招認，自己會默默觀察，如果謝所言不實，會予以糾正。

另外，曹興誠透露，自己也在進行蒐證，將陸續對侵犯他隱私權的媒體或自媒體提出告訴，現在還在散布他的私人照片者，請立即撤除，免遭訟累。

最後，曹興誠強調，還有，在這次大罷免活動中，受到身體或言語霸凌，或被無理查水表、驅趕者，請向罷團申訴，他會委請律師，幫大家討回公道。

▼國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）