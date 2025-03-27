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肯德基預告「最熱銷商品」將回歸　老饕集體敲碗

▲肯德基預告將復刻熱門商品。（圖／翻攝自Facebook／KFC）

▲肯德基預告將復刻熱門商品。（圖／翻攝自Facebook／KFC）

記者楊庭蒝／綜合報導

台灣連鎖速食品牌肯德基以其招牌炸雞與蛋塔聞名，甚至被網友戲稱為「被炸雞耽誤的蛋塔店」。今年適逢肯德基來台開店40週年，官方於3月26日在臉書上宣布重磅消息，表示將為慶祝這一里程碑，推出「史上最熱銷商品」限時回歸計畫，讓無數粉絲興奮不已，紛紛留言期待那些令人懷念的絕版美味能重現江湖。

肯德基在貼文中回顧品牌歷史：「1985年4月，台灣第一家肯德基誕生，從那天起，我們用美食陪伴大家度過了無數美好時光。40年過去，這不僅是時間的累積，更是與顧客共同創造的珍貴記憶。」為紀念這特別時刻，肯德基還特地復刻當年的頭版新聞於今日刊出，並預告即將帶回一款經典商品，強調「那些熟悉的味道，將再次喚醒你的味蕾與感動」。然而，官方卻未透露究竟是哪款商品回歸，而是吊足胃口，表示將於4月8日正式公布，讓期待感持續升溫。

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消息一出，立刻引發老饕熱烈討論，許多人迫不及待在貼文下留言，喊出心目中最想復活的經典美食。網友敲碗的品項五花八門，包括「正統比司吉搭配草莓果醬與蜂蜜」、「雞米花」、「玉米濃湯」、「馬鈴薯泥」、「墨西哥雞肉捲」、「紐奧良烤翅」、「霸王莎莎捲」以及「鬆餅堡」等，甚至有人懷念「小時候超大顆的肯德基漢堡」。其中，「雞米花」成為呼聲最高的品項，這款曾是店內超人氣點心的美食，於2022年無預警停售，讓不少粉絲至今仍念念不忘。

談到另一經典商品「比司吉」，雖然去年曾短暫回歸，滿足了許多等待已久的顧客，但部分網友認為新版口感與記憶中的台式舊版有所不同，感嘆「20年前的比司吉搭配蜂蜜和果醬才是最棒的滋味」。不過，口味喜好因人而異，究竟回歸的版本能否重現經典風采，仍有待消費者親自品嚐。

不只肯德基，麥當勞近期與《MINECRAFT麥塊電影》聯名合作，打造超可愛遊戲像素風格包裝，更推出限定「麥塊電影聯名特餐」，買就能直接獲得麥塊公仔盲盒1款以及角色SKIN兌換卡；加碼還有超人氣辣味雞塊回歸，以及全新期間限定地獄之焰沾醬等嚐鮮，3月26日起正式上市。

▼麥當勞找來《MINECRAFT麥塊電影》聯名 。（圖／業者提供）

▲▼麥當勞找來《MINECRAFT麥塊電影》聯名 。（圖／業者提供）

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