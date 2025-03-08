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2家速食店也賣「無麵包漢堡」！香酥炸雞、火烤牛肉全變成漢堡包

▲▼肯德基「莎莎咔啦肉霸堡」登台。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基近日開賣「莎莎咔啦肉霸堡」。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

肯德基近日限時開賣超夯「莎莎咔啦肉霸堡」，嚴選2塊咔啦雞腿排取代漢堡麵包，並夾入現炸薯餅、萵苣、起司片搭配特製墨西哥莎莎醬，有人狂讚超罪惡很好吃，但也有人認為口味偏鹹，網上評價不一。而在台灣還有2家速食店販售「無麵包漢堡」，隨時想吃就能吃到。

▲▼漢堡王推「無麵包小牛堡」只賣4天。（圖／業者提供）

▲漢堡王無麵包小牛堡限時回歸。（圖／業者提供，下同）

●漢堡王：無麵包烤肉堡系列
漢堡王「無麵包烤肉堡系列」為常態販售品項，有超豪邁的「無麵包四層烤牛」，選用370度火烤的100%純牛肉片堆疊4層肉片，包夾新鮮生菜、蕃茄等料，還放了起司片增添口感，單點售價299元；還有「無麵包雙層烤牛」選擇，單點售價204元。

另外，「無麵包小牛堡系列」則限時回歸至3月10日，有「4層無麵包小牛堡」、「雙層無麵包小牛堡」，皆使用100%純牛肉片代替漢堡包，搭配多種新鮮蔬菜，每一口都能吃到飽滿肉汁及新鮮生菜，並以套餐方式販售包括「4層無麵包小牛堡+中飲特價139元」、「雙層無麵包小牛堡+中飲特價109元」，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。

▲▼德州美墨炸雞「巨無霸肉肉堡」。（圖／業者提供）

▲德州美墨炸雞有「巨無霸肉肉堡」。

●德州美墨炸雞：巨無霸起司肉肉堡
德州美墨炸雞的「巨無霸肉肉堡」為常態販售品項，選用總重約500公克的2塊香酥炸雞取代漢堡包，中間夾著青脆爽口的美生菜、一片巧達起司，一口咬下有滿滿鮮嫩炸雞香，還有生菜平衡油膩口感，深受肉食系老饕喜愛，單點售價229元。

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