必勝客「超濃五重起司比薩」回歸！全新辣蜂蜜系列只賣6周

▲必勝客「超濃五重起司比薩」重磅回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「必勝客」宣布「超濃五重起司比薩」強勢回歸，選用5種100%純天然頂級起司製成，打造濃郁起司口感，即日起於全門市長期供應；更結合美國最受歡迎的「火辣蜂蜜」推出2款限定比薩，限時6周開賣，還可享半價起超殺優惠。

必勝客「超濃五重起司比薩」回來了，即日起成為常態供應品項，嚴選5國100%純天然頂級起司打造而成，包括牽絲的義大利正宗莫札瑞拉起司、香軟柔滑的丹麥鮮奶油乳酪和澳洲帕馬森等經典起司，更加入鹹香荷蘭高達起司、濃郁丹麥康門貝爾起司等，打造多層次起司口感，最後淋上香甜蜂蜜增加風味，原價849元，限時外帶單點特價429元。

▲▼加碼推出「火辣蜂蜜系列」。

加碼推出全新「火辣蜂蜜系列」，結合美國超夯的「辣蜂蜜」推出「火辣蜂蜜五重起司比薩」及「火辣蜂蜜美式臘腸比薩」，甜辣蜂蜜分別搭配香滑起司、鹹酥臘腸，即日起限時開賣6周，並祭出半價起優惠，火辣蜂蜜五重起司比薩單點特價429元，火辣蜂蜜美式臘腸比薩則只要299元。

▲肯德基「莎莎咔啦肉霸堡」今天開賣。（圖／記者蕭筠攝）

肯德基即日起也推出全新「莎莎咔啦肉霸堡」，捨棄麵包，嚴選2塊厚實多汁的原塊咔啦雞腿排做為主角，重磅的雙倍肉量提供滿滿蛋白質，內層則夾入現炸薯餅，搭配新鮮萵苣、濃郁起司片，再佐以特製墨西哥莎莎醬增添清爽口感，單點售價159元、套餐售價214元起，至4月7日限時35天於全門市販售。