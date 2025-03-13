肯德基春遊優惠限時18天開跑！大薯買1送1、指定組合餐62折起

▲肯德基祭出4大春遊優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「肯德基」祭出「4大春遊優惠」，網羅多款優惠下殺最低5折起，有大薯買1送1、咔啦脆雞+原味蛋撻組合享67折折扣等，3月14日起限時18天開跑。

▲春遊優惠網羅6款組合好康。

肯德基4大春遊優惠網羅6大好康組合最低5折起，首推全新「春遊歡聚激省桶」，內含5塊咔啦脆雞+2顆原味蛋撻特價299元；2款個人獨享餐有「2塊咔啦脆雞+1顆原味蛋撻+1杯小杯無糖茉莉綠茶特價139元」、「2塊咔啦脆雞+小份香酥脆薯+2顆原味蛋撻+1杯中杯百事可樂特價195元」。

蛋撻控則可享「6顆原味蛋撻+4個上校雞塊特價205元」、「4顆原味蛋撻+2杯小杯無糖茉莉綠茶特價159元」；還有PK APP專屬「大份香酥脆薯買1送1」，平均1包大薯只要33元，3月14日至3月31日限時18天開跑。

▲必勝客平日限定199元、299元外帶大比薩優惠延長至整個3月。

另外，必勝客「外帶大比薩199元／299元」超值優惠延長至整個3月，凡3月平日皆可享優惠，199元系列網羅7口味任選包括「雙層美式臘腸」、「夏威夷」、「日式照燒雞」、「四小福」、「黃金咖哩海鮮」、「BBQ黃金嫩雞」及「熱帶鳳梨海鮮總匯」。

299元限定口味有「和風章魚燒」、「海鮮」、「鐵板雙牛」、「韓式泡菜燒肉」、「炙燒明太子嫩雞」、「超級總匯」、「哈辣墨西哥」、「雙拼比薩-BBQ黃金嫩雞+四小福」、「彩蔬鮮菇」、「雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福」及「海陸總動員」共11種。