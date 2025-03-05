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速食店本周新品整理包！肯德基推超狂肉霸堡、達美樂披薩變馬芬

▲▼肯德基「莎莎咔啦肉霸堡」登台。（圖／記者蕭筠攝）

▲速食店本周開賣新品整理。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

《ETtoday新聞雲》整理全台速食店本周開賣的「美味新品」，不僅有在國外超夯的「肯德基雙層咔啦肉霸堡」強勢登台，達美樂更推出全新主餐「熔岩披薩馬芬」，把披薩變成馬芬造型，一手就能拿取的尺寸超方便食用，把握機會搶嚐鮮。

▲▼肯德基「莎莎咔啦肉霸堡」登台。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基莎莎咔啦肉霸堡選用2塊厚實多汁的原塊咔啦雞腿排做為漢堡包。

●肯德基
肯德基把風靡日韓、新加坡等地的超夯「雙層咔啦肉霸堡（Zinger Double Down）」搬進台灣了，強勢推出全新「莎莎咔啦肉霸堡」，捨棄麵包，嚴選2塊厚實多汁的原塊咔啦雞腿排做為主角，重磅的雙倍肉量提供滿滿蛋白質，內層則夾入現炸薯餅，搭配新鮮萵苣、濃郁起司片，再佐以特製墨西哥莎莎醬增添清爽口感，單點售價159元、套餐售價214元起，限時販售至4月7日。

▲▼必勝客「超濃五重起司比薩」回歸，加碼推出「火辣蜂蜜系列」。（圖／業者提供）

▲▼必勝客推出全新「火辣蜂蜜系列」。（圖／業者提供）

▲▼必勝客「超濃五重起司比薩」回歸，加碼推出「火辣蜂蜜系列」。（圖／業者提供）

●必勝客
必勝客打造全新「火辣蜂蜜系列」，結合美國超夯的「辣蜂蜜」推出「火辣蜂蜜五重起司比薩」及「火辣蜂蜜美式臘腸比薩」2款比薩，選用帶有甜辣口感的蜂蜜分別搭配香滑起司、鹹酥臘腸，限時6周開賣，並祭出半價起優惠，火辣蜂蜜五重起司比薩單點特價429元，火辣蜂蜜美式臘腸比薩則只要299元。

▲▼達美樂首度推出全新主餐系列「熔岩披薩馬芬」。（圖／業者提供）

▲達美樂推出全新主餐系列「熔岩披薩馬芬」。（圖／業者提供）

●達美樂
達美樂推出全新主餐系列「熔岩披薩馬芬」，把披薩變身成馬芬造型，並打造成可以輕鬆拿取、1人也能完食的恰恰好尺寸，一共有3經典口味選擇，包括「壽喜牛」、「夏威夷」及「BBQ雞」，酥脆外皮搭配滿滿濃郁起司、內餡，大口咬下超滿足，每組3口味各1原價180元，現嚐鮮價只要169元，只要於官粉預定任一品項即可享嚐鮮加購價優惠。

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