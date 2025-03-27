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智齒變救星！正妹爛牙自體移植...告別缺牙怪　「牙齒別亂拔」

▲高醫牙髓病科李惠娜醫師使用顯微鏡保留牙周韌帶，搭配術後完整根管治療，讓成功率提升。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄正妹缺牙，採用自己的智齒自體牙移植，術後狀況良好。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名31歲唐小姐深受蛀牙、根尖囊腫困擾必須拔牙，傳統治療方式是以人工植牙補住缺口，不過高醫團隊評估後，認為可以運用唐小姐的左上「智齒」以自體牙移植，術後恢復狀況良好，讓她直呼，原本以為無用的智齒也有用處，現在吃東西都很安心。

▲無用的智齒變缺牙救星。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲無用的智齒變缺牙救星。（圖／記者許宥孺翻攝）

根尖囊腫是因為牙髓腔內部遭細菌入侵，導致牙根尖周圍組織感染而形成，宛如口腔內的未爆彈。31歲的唐小姐，因下顎第二大臼齒蛀牙及根尖囊腫需拔牙，收治病例的高醫牙髓病科醫師李惠娜、口腔外科醫師陳裕豐組成跨團隊，經過評估後，認為唐小姐可以運用「自體牙移植手術」，應用導航系統搭配3D列印技術與顯微鏡，將左上智齒移植到缺牙處。

唐小姐接受移植後，術後復原狀況良好，皆能正常進食，她表示，沒想到可以把原本以為無用的智齒移植過來，現在吃東西都很安心，沒有異物感。

▲高醫口腔顎面外科陳裕豐醫師，利用導航系統修整齒槽骨，以便將3D列印的智齒順利植入。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高醫口腔顎面外科陳裕豐醫師，利用導航系統修整齒槽骨，以便將3D列印的智齒順利植入。（圖／記者許宥孺翻攝）

高醫牙科部主任杜哲光說明，自體牙移植手術的原理是將患者自身的智齒取出，經過專業處理後，立即移植到缺牙的位置，再透過精密的固定與後續的調整，促使移植的牙齒在新位置穩定生長。這項技術對於年輕患者，特別是擁有健康且多餘智齒的個案而言，能將原本可能被拔除的智齒轉化為具有功能的牙齒，避免了額外植牙的需求。

高醫牙髓病科主任莊富雄補充道，自體牙移植並非全新的技術，但過去因技術限制，普及度不高且手術變數較多。不過先進的導航系統和3D列印模型，能夠精確定位移植位置。相較於人工植牙，自體牙移植使用患者自身的牙齒，因此具有極佳的生物相容性，能有效降低患者術後的異物感，並加速恢復期。

▲高醫牙髓病科李惠娜醫師提醒，不是每個人都適用自體牙移植。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高醫牙髓病科李惠娜醫師提醒，不是每個人都適用自體牙移植。（圖／記者許宥孺翻攝）

高醫牙髓病科醫師李惠娜提醒，當口腔內出現缺牙狀況時，若考慮自體牙移植，應諮詢牙醫師評估智齒是否適合作為移植的來源。並非所有智齒都適合保留，若智齒生長位置良好且健康，的確可能成為未來移植的選項；然而，若智齒因空間不足、清潔不易或已引發牙周問題，仍應考慮拔除。

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