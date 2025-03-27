快訊／高雄光榮碼頭驚見男浮屍！載浮載沉被發現　身分待查

▲光榮碼頭鯨魚堤岸前發現一具男性浮屍。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄愛河灣光榮碼頭今(27日)下午1點多出現一具浮屍，有民眾路過發現，河面上有不明物載浮載沉，仔細一看，發現是一名男性，嚇得立即報警。警消獲報前往救援，不過男子被帶上岸時已明顯死亡。警方初步勘查，男子年約40歲，身上沒有發現證件，正查詢身分，後續將通知家屬指認，並釐清死亡原因。

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