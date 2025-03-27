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堂堂正正中國人「無庸置疑」　區桂芝：行得正要擔心什麼追殺？

▲▼北一女國文老師區桂芝被檢舉違反中立原則，今天出面否認。（圖／記者許敏溶攝）

▲區桂芝被檢舉違反教育中立，今天出面否認。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導　

北一女國文教師區桂芝日前接受央視採訪，遭民眾檢舉違反教育中立。區桂芝今（27日）出面否認，指自己沒為政黨拉票，上課講的就是文學跟文化，而「堂堂正正中國人是無庸置疑」，並強調「台灣是中華民國的」，自己是統戰對岸，同時也認為這次被調查，有侵害自己的言論自由，為了避免影響學校，未來下班後才會接受媒體採訪。

區桂芝日前接受大陸央視採訪，質疑總統賴清德將中國大陸定調為「境外敵對勢力」。區桂芝還被學生反映在課堂上違反教育中立，教育部將此事轉給北市教育局處理，教育局今天回應並未違反中立。

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區桂芝今天在校門口接受媒體聯訪時表示，外界指控她在公務時間接受媒體採訪，她詢問學校人事室在校門口受訪10分鐘有違法嗎？人事主任覺得很為難，說這的確是上班時間。「我必須要向學校行政人員及校長道歉，因為造成他們的困擾。」

區桂芝表示，既然有無法解釋的模糊空間，行政人員又有困擾，又有民眾看這樣很不爽，日後需要她做說明，就是等下班後再說明，「以免外界誤認為我好像打著北一女招牌做什麼事情，因為不想影響學生及造成學校困擾。」

被外界指控違反教育中立，區桂芝反問，「什麼叫教育中立？」自己教國文，教的是中國文學，傳統文化很可貴，「這跟教育中立到底有什麼抵觸？」她說，並沒有在競選期間為政黨拉票，若不小心在上課時談到政治問題，會告訴學生，在政治上小老百姓可以施力的地方很少，學生有自己的立場，她有她的想法，彼此知道卻不干擾，上課講的就是文學跟文化，「什麼叫違反行政中立？」

至於接受央視訪問是否合理，區桂芝指出，是央視先提出採訪要求，要談傳統文化與教育問題，這部分她都很樂意。而專訪最後問題，央視突然詢問對賴清德日前將中國大陸定調為「境外敵對勢力」看法，她說，自己就是老百姓，立刻想到媽媽變成敵對勢力，造成艱難處境，「親人變敵對勢力，我們怎麼辦？」這的確是自己的心聲，不知道如何自處，直接想到就是小時候的戒嚴經驗，爺爺奶奶跟外公外婆被隔絕40年以上，「難道現在又要重回戒嚴時代嗎？心理充滿忐忑不安。」

另外，對於被檢舉使用北一女老師的身分對外受訪，區桂芝表示，通常會主動稱呼自己是個國文老師，對方進一步詢問哪一個學校，才會說是北一女老師，所以這個指控是不合理，而未來對岸官媒若是訪問文化教育，她不會拒絕，除非政府明令說不可以。

區桂芝指出，受訪時的確說出堂堂正正中國人，這是無庸置疑，至於台灣是中華民國的，這一點要補充說明，中華民國的憲法提到固有疆域，台灣、大陸都屬於中華民國，我遵守中華民國憲法。

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