川普對進口車徵25%關稅　華郵點名「美國自己」傷最重

▲川普宣布對進口至美國的汽車課徵25%關稅。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普26日宣布對進口汽車與零組件課徵25%關稅，被視為4月2日對等關稅的序曲。《華盛頓郵報》分析，受到這一波汽車關稅衝擊最大的國家，包括日本、韓國、德國、墨西哥、加拿大，還有美國自己。

報導引述白宮說法指出，這一波25%汽車關稅，將疊加在既有的2.5%稅率基礎之上，也就是說，進口汽車與零組件的總體關稅將達到27.5%。

不過，此舉直接衝擊到現今高度依賴跨境貿易的美國汽車產業，該國人口調查與統計局（Census Bureau）數據顯示，去年美國汽車、零組件及引擎進口總額達到4743億美元，創下歷史新高。

CNBC也引述英國數據分析與諮詢公司「全球數據」（GlobalData）資料指出，美國2024年汽車市場消費之中，將近一半來自海外，比例依序為墨西哥（16.2%）、韓國（8.6%）、日本（8.2%）、加拿大（7.2%）、德國（2.7%）。53.4%是美國國內製造。

其中，墨西哥是全球第7大汽車生產地點，也為通用汽車、福特、福斯等車廠進行組裝作業，年產量將近400萬輛汽車。該國政府機構統計，墨西哥汽車產業高度外貿導向，去年出口至美國的比例將近80%。

▲位於紐澤西州紐華克港（Newark）等待進口的汽車。（資料照／路透）

《紐約時報》也引述研究機構JATO Dynamics數據指出，德國3大汽車製造商，占歐盟銷美汽車的73%，美國更是德國汽車產業最重要的外銷市場。其中，每3輛保時捷就有1輛賣到美國，BMW則是每6輛裡就有1輛。賓士、福斯、奧迪在美墨都有工廠，而上述全部落在川普汽車關稅的範圍內。

不過，即使美國汽車仰賴亞洲與歐洲的零件組件，供應鏈更是美墨加3國緊密交錯，川普政府卻認為，美國消費者去年購買的1600萬輛汽車之中，大約一半來自他國，排擠國內汽車產業，白宮更宣稱25%關稅是為了因應「美國國安的重大威脅」。

《華盛頓郵報》寫道，川普在這一波汽車關稅所承擔的政治風險，可能比第一任期對中國發起的貿易戰還要高。如今，美國新車平均價格已經逼近5萬美元（約新台幣165萬元），新關稅恐讓售價再漲4000至1萬2000美元（約新台幣13至40萬元）。

國際車廠代表團體「Autos Drive America」執行長瑟法維恩（Jennifer Safavian）直言，這一波關稅將讓「在美國生產與銷售汽車的成本更高，最終導致價格上漲，而消費選擇、美國製造業的就業機會，也將雙雙減少。」