　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

《巴黎協定》十周年　中法聯合聲明暗批美國「倒退」

▲▼川普宣誓就職後，在第一資本體育場簽署行政命令。（圖／路透）

▲川普宣誓就職後，簽署行政命令退出巴黎協定。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

在《巴黎協定》達成十周年之際，中國大陸和法國發布關於氣候變化的聯合聲明。聲明中提到，「一些國家」從科學共識上倒退、從多邊機構退出，這只會讓中法進一步堅定決心並加強行動。由於川普重返白宮後迅速退出《巴黎協定》，中法聲明顯然是不點名地批評美國。

聲明重申加強氣候變化國際合作的堅定承諾，維護多邊主義，堅定支持《巴黎協定》及其溫控目標，即把全球平均氣溫升幅控制在工業化前水準以上低於2℃之內，並努力將氣溫升幅限制在工業化前水準以上1.5℃之內。

聲明中，雙方提出7點承諾。其中一點提到，參考首次全球盤點的結果，全面完整有效地執行《巴黎協定》。中法將加強在能源、工業、交通和建築領域能效和去碳化方面的合作，實現能源系統轉型，逐步脫離化石燃料。

雙方還承諾，在多邊框架內為當今時代重大挑戰提供合適的應對方案。聲明稱，「一些國家從科學共識上倒退、從多邊機構退出，這只會讓我們進一步堅定決心並加強行動。」雙方重申，在現有的最佳科學基礎上，考慮各國不同國情，採取並加快集體行動。

巴黎氣候協定達成，艾菲爾鐵塔上投映著1.5杜的字樣（圖／達志影像／美聯社）

▲當年巴黎氣候協定達成時，艾菲爾鐵塔上投映著1.5度的字樣。（圖／達志影像／美聯社）

在川普第二次當選美國總統之前，美國《華盛頓郵報》就曾發文稱，中國正在氣候變化、全球經濟治理等問題上發揮領導作用，若美國再次「退群」，中國或將填補美國留下的真空，成為多極化世界中穩定可靠的領導者。

中國氣候變化事務特使劉振民在近日舉行的博鰲亞洲論壇2025年年會上說，美國退出《巴黎協定》，讓全球氣候治理多邊進程來到了非常關鍵的節點。但他強調，應對氣候變化多邊進程會持續推進，不管有無某一成員的參與，其他成員應該繼續支持。

劉振民強調，要想在本世紀中葉實現碳中和目標，全球需要有好的貿易環境，需要應對氣候變化的零關稅和友好市場環境。如此，圍繞氣候變化的技術和資本才能夠自由流動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
634 2 6205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
男大生校內墜樓　當場死亡
快訊／大罷免爆查水表！花蓮民政處長「50萬交保遭撤銷」
日職12隊開季名單0台將　古林睿煬二軍
一刀未剪！　曾國城是談黃子佼還是小優？
銀行員冤死22年　終獲無罪確定
公司淪砲房！　OL激戰主管20次：好想你現在放進來
台股嚇跌散戶搶抄底　專家急喊「稍安勿躁」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

因應美國關稅　大陸最新招數：WTO起訴、拉攏美企

只有她堅持全紅嬋參加奧運！　中國跳水隊大家長「周繼紅」退休

駁斥解放軍5步驟封鎖台　陸國防部談台海危機：台獨是緊張根源

與我軍艦擦撞陸漁船身份可疑？　陸國防部：惡意揣測堅決反對

陸國防部嗆日本：最沒有資格拿台灣說事

《巴黎協定》十周年　中法聯合聲明暗批美國「倒退」

軍演針對「台獨和外部勢力」　陸國防部：天欲令其亡必先令其狂

施壓李嘉誠？　大陸國企傳暫停與李氏企業新增合作

泡泡瑪特營收翻倍！港澳台收入佔近4成

月租200元！19歲女每晚「睡公司廁所」　她：還會在裡面煮飯

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

屏東警執行行人違規取締專案　火車站成取締重點引乘客不滿

台中鬧區商場外砍人！　警方逮兇嫌第一視角曝

13尊千萬 #青銅佛像 遭竊 2賊賣20萬！警72小時救回

#黃子佼 赴高院開庭 ！又穿同件上衣現身　媒體提問一概不回應

【那是我的球欸！】爸媽突搶球　小狗邁短腿急追瘋狂來回跑XD

因應美國關稅　大陸最新招數：WTO起訴、拉攏美企

只有她堅持全紅嬋參加奧運！　中國跳水隊大家長「周繼紅」退休

駁斥解放軍5步驟封鎖台　陸國防部談台海危機：台獨是緊張根源

與我軍艦擦撞陸漁船身份可疑？　陸國防部：惡意揣測堅決反對

陸國防部嗆日本：最沒有資格拿台灣說事

《巴黎協定》十周年　中法聯合聲明暗批美國「倒退」

軍演針對「台獨和外部勢力」　陸國防部：天欲令其亡必先令其狂

施壓李嘉誠？　大陸國企傳暫停與李氏企業新增合作

泡泡瑪特營收翻倍！港澳台收入佔近4成

月租200元！19歲女每晚「睡公司廁所」　她：還會在裡面煮飯

台電屏東區處推動深度節能　大用戶集體行動降低電費

「反對民進黨就準備被追殺」　陳揮文：只剩八炯、曹興誠有言論自由

狗勾界的「超級食物」大公開！專家力推「一營養炸彈」讓毛孩活得健康又長壽

小金門炮聲轟隆！金防部戰車火砲操演3天　軍事迷蹲點搶拍

孫藝真、玄彬結婚3周年前夕放閃！信手拈來的時髦成焦點　同款找到了

婦援會提6訴求！對黃子佼「加重刑罰」、禁止從事兒少相關工作

男友想一起買房！她早擁一間「該說嗎」...網友建議一面倒

LG新款冷暖空調「用電瓦數隨時查」　控制預算電費帳單不心痛

網路霸凌害命！新北大四男學生校內墜樓亡　友悲曝他最後一句話

新竹路邊驚見大量紅包袋！命理師揭清明避邪「1錯誤」：冒犯祖先

屏東警執行行人違規取締專案　火車站成取締重點引乘客不滿

大陸熱門新聞

王力宏被起訴！　代言35小時就掰掰、車企索賠9000萬

快訊／323封舉報信「台獨打手」八炯、閩南狼入列　

月租200元！19歲女每日「睡公司廁所」

想留住客人！火鍋店「湯底加罌粟」提味

男童吃麥芽糖跌倒！12cm竹籤「刺到顱底」

馬拉松直播變捉姦！董座外遇曝光

彭博富比世雙認證！張一鳴登頂中國首富 身家上看655億美元

陸海警船停留釣魚台92小時創紀錄！

「亞亞」離台　陸外交部強調：台灣不可分割

公司嚴禁上班離開辦公室　員工直呼：像坐牢

正妹拍成人片忘關窗簾！下體被看光　身分竟是女網紅

李嘉誠賣港口有變數？　傳港府介入討論「解決方案」

陸國防部嗆日本：最沒有資格拿台灣說事

陸採耳店爆「擦邊」　女技師爬上男客身

更多熱門

相關新聞

川普徵進口車關稅　美國自己傷最重

川普徵進口車關稅　美國自己傷最重

台股嚇跌散戶搶抄底　專家急喊「稍安勿躁」小心報復關稅

台股嚇跌散戶搶抄底　專家急喊「稍安勿躁」小心報復關稅

川普關稅下重手　金管會：22家上市櫃公司通報有影響

川普關稅下重手　金管會：22家上市櫃公司通報有影響

川普擬降低對中關稅　換取TikTok出售

川普擬降低對中關稅　換取TikTok出售

紐時點名特斯拉關稅贏家　馬斯克回應

紐時點名特斯拉關稅贏家　馬斯克回應

關鍵字：

巴黎協定中法關係川普

讀者迴響

熱門新聞

為滿足創意私房高級會員　12歲孩拍255部影片

快訊／我海軍中和軍艦、中國船隻發生擦撞！　海巡到場蒐證

快訊／金秀賢「鹹濕調情對話」公開！要求16歲金賽綸：親親、抱抱睡～

王力宏被起訴！　代言35小時就掰掰、車企索賠9000萬

楊千霈罕見鏡頭前淚崩！

金秀賢疑要求「性關係」：要1年嗎？　16歲金賽綸傻傻回答⋯獻身對話曝光

亞亞返中遭調包！恐怖內幕曝

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！

「台北澀谷」掰了！南西商圈變回原樣全看傻

群海娛樂涉逃漏稅！Andy老師現身調查局

黃子佼案判決書瘋傳引怒火　苗博雅唸到哽咽

快訊／金賽綸「生前苦求金秀賢」親筆信公開：你是我初戀⋯　

曾國城發聲爆自己真病了盼外界還他清白

楊梅休息站車禍4死！他驚見現場「1改變」傻了

郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的

更多

最夯影音

更多

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面