《巴黎協定》十周年　中法聯合聲明暗批美國「倒退」

▲川普宣誓就職後，簽署行政命令退出巴黎協定。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

在《巴黎協定》達成十周年之際，中國大陸和法國發布關於氣候變化的聯合聲明。聲明中提到，「一些國家」從科學共識上倒退、從多邊機構退出，這只會讓中法進一步堅定決心並加強行動。由於川普重返白宮後迅速退出《巴黎協定》，中法聲明顯然是不點名地批評美國。

聲明重申加強氣候變化國際合作的堅定承諾，維護多邊主義，堅定支持《巴黎協定》及其溫控目標，即把全球平均氣溫升幅控制在工業化前水準以上低於2℃之內，並努力將氣溫升幅限制在工業化前水準以上1.5℃之內。

聲明中，雙方提出7點承諾。其中一點提到，參考首次全球盤點的結果，全面完整有效地執行《巴黎協定》。中法將加強在能源、工業、交通和建築領域能效和去碳化方面的合作，實現能源系統轉型，逐步脫離化石燃料。

雙方還承諾，在多邊框架內為當今時代重大挑戰提供合適的應對方案。聲明稱，「一些國家從科學共識上倒退、從多邊機構退出，這只會讓我們進一步堅定決心並加強行動。」雙方重申，在現有的最佳科學基礎上，考慮各國不同國情，採取並加快集體行動。

▲當年巴黎氣候協定達成時，艾菲爾鐵塔上投映著1.5度的字樣。（圖／達志影像／美聯社）

在川普第二次當選美國總統之前，美國《華盛頓郵報》就曾發文稱，中國正在氣候變化、全球經濟治理等問題上發揮領導作用，若美國再次「退群」，中國或將填補美國留下的真空，成為多極化世界中穩定可靠的領導者。

中國氣候變化事務特使劉振民在近日舉行的博鰲亞洲論壇2025年年會上說，美國退出《巴黎協定》，讓全球氣候治理多邊進程來到了非常關鍵的節點。但他強調，應對氣候變化多邊進程會持續推進，不管有無某一成員的參與，其他成員應該繼續支持。

劉振民強調，要想在本世紀中葉實現碳中和目標，全球需要有好的貿易環境，需要應對氣候變化的零關稅和友好市場環境。如此，圍繞氣候變化的技術和資本才能夠自由流動。