墾丁台灣祭「民宿哄抬房價近9倍」　觀光署長喊話：業者要自律

▲觀光署舉辦「台灣觀光100亮點一起去旅行」活動，觀光署長周永暉出席。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

墾丁年度獨立音樂盛事「台灣祭」4月3日至4月5日開跑，料有上百萬旅次朝聖，不過卻有非法旅宿業者趁機哄抬房價，住宿一晚從895元直接喊到7980元，一口氣抬價近9倍。觀光署長周永暉今（27日）喊話業者自律，提醒口碑行銷很重要。

近日有網友在臉書社群爆料，指他查詢4月4日至5日「台灣祭」期間民宿的價格，竟有民宿房價從平日每晚895元變為7980元，兩晚價差近9倍。針對哄抬房價亂象，屏東縣府也出手了，前往稽查後發現該民宿為非法業者，將依法開罰。

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觀光署長周永暉今出席台灣觀光100亮點「一起去旅行」活動受訪時表示，還是要肯定地方政府經營地方景區景點，讓民眾希望能留宿，很多合法業者經營相當在地化，但有些非法業者需要取締，地方政府也都會取締。

周永暉指出，口碑行銷很重要，不限於墾丁，交通部長陳世凱昨天也到恆春半島，也跟地方業者交換意見，相當重視地方觀光，墾丁過去有些品牌很不錯，有些業者經營在地化相當不錯，應該多給他們肯定。

不過周永暉也強調，希望有些業者要自律，才能把觀光環境做得更好，口碑行銷是很重要的，墾丁是很不錯的地方，還有其他更不錯的。