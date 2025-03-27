　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

保時捷淫男闖紅燈硬上！少女月經來就崩潰　父慟：毀了我全家

▲桃園市19歲林姓男子去年4月認識未滿16歲少女成為男女朋友，交往期間初嘗禁果後3次無套嘿咻害少女懷孕，事後坦承犯行認錯賠償獲原諒。（示意圖／免費圖庫pxhere）女，▲新北簡姓男子性侵未成年少遭判4年6月徒刑。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名已婚簡姓男子謊稱還是學生、單身，約未成年少女出來逛街，卻開車將少女載回家，不顧少女驚喊「不要，我月經來」，強行壓制性侵得逞，導致少女精神崩潰，案發後出現精神錯亂和被害妄想等情形，只要生理期來，就會因聯想到遭簡男性侵而情緒失控。全案經新北地院審理，法官認為簡男犯後毫無悔意，態度惡劣，依他犯強制性交罪，處4年6月徒刑。可上訴。

判決指出，簡男上網認識未成年少女小安(化名)，以LINE暱稱「Y」傳訊給小安，表示要送她禮物，並於2023年7月9日下午，與小安相約在台北某蛋糕店前見面。當天簡男開著黑色保時捷赴約，一等小安上車，簡男便藉口要回家換衣服，直奔他位於中和區的住所，一進門就強拉小安上床，僅管小安驚叫推拒「我沒有要做，不要，我月經來」，簡男仍在沒做任何避孕措施的情況下，對她性侵得逞。事後小安不堪受辱，報警提告。

庭審時，簡男辯稱和小安是合意性交，且事後小安還主動聯繫他，可見他沒有硬上，小安有可能因為有被害妄想症，才在事後認為遭他性侵。

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲簡姓人夫性侵少女前，就有多次妨害性自主紀錄，但都經調查不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

不過法官認為，小安於9日報案、11日傳訊問簡男「寶貝你叫什麼名字呢？」、「那你自己住嘛？」、「你是不是開藍寶堅尼的跑車呀？」只是為了配合警方辦案，想套出簡男真實姓名，13日小安又傳「你知道上次我回家後我撕裂傷了嗎？...破皮了很痛」、「你有對其他女生這樣過嗎，你知道月經來不能這樣」，簡男還回「以後會對你細心一點」，「沒有，寶貝我沒有其他女生」，可見簡男閃避質問，也知道小安處於經期中，加上兩人僅為第一次見面的網友，難認小安會同意發生性行為。

法官指出，小安在7月案發後指證一致、精神狀態正常，且證詞和驗傷結果也相符，直到同年9月開始，她才出現精神異常，傳送「我想活，媽媽」、「他透過警察監視我」、「給我下安眠藥」等訊息給母親，還出現將家人和性侵犯串聯、覺得家裡也很危險的被害妄想，並在10月被送往醫院治療住院1個月，這期間小安並無受到其他打擊，可見是因被簡男性侵才產生精神疾患。

法官發現，簡男先前就有3次妨害性自主紀錄，雖都不起訴，但可見他男女關係複雜，有豐富的相關司法偵查經驗，簡男從一開始否認和小安發生性關係，直到發現小安下體驗到他的DNA，又改口兩人為合意性交，其他細節都推說「沒有印象」、「忘記了」，僅一再強調小安沒有反抗，明顯說詞矛盾，避重就輕，判定他犯行數實，犯後卻態度惡劣。

此外，小安直到案發1年半後仍因情緒激動不穩、有攻擊性行為，無法到庭，小安父親證稱「簡男對我們的女兒造成傷害，毀了我們全家，家中每個成員都內心煎熬」，母親也表示，小安現在月經來時都會崩潰，家人們都無法控制她，「每次來月經時都提醒小安曾遭性侵」，檢察官也請求對簡男從重量刑，法官審酌簡男已婚、從事服務業，需扶養太太、小孩，經濟狀況小康等情，依他犯強制性交罪，處4年6月徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
634 2 6205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
男大生校內墜樓　當場死亡
快訊／大罷免爆查水表！花蓮民政處長「50萬交保遭撤銷」
日職12隊開季名單0台將　古林睿煬二軍
一刀未剪！　曾國城是談黃子佼還是小優？
銀行員冤死22年　終獲無罪確定
公司淪砲房！　OL激戰主管20次：好想你現在放進來
台股嚇跌散戶搶抄底　專家急喊「稍安勿躁」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網路霸凌害命！新北大四男學生校內墜樓亡　友悲曝他最後一句話

快訊／大罷免爆查水表！花蓮民政處長「50萬交保遭撤銷」發回更裁

保時捷淫男闖紅燈硬上！少女月經來就崩潰　父慟：毀了我全家

金門金寧鄉雜草突起火！火勢蔓延濃煙狂竄　燒成焦黑一片

男載友違停聊天太嗨！警盤查搜出喪屍煙彈　駕駛座下還有槍

黃子佼涉持有2259個兒少性影像　婦團籲重罰：對社會構成巨大危險

疑妻外遇怒毆情敵「逼脫衣下跪」拍凌辱影像　基隆醋夫下場曝

首例！檢察官為死亡被告平冤　諸慶恩含冤22年終獲無罪確定

「喪屍上路」拒檢撞車秒竄火煙　警「先救再抓」抄出多種毒品

26歲啃老兒殺母砍父！「太子舞」讓84親友連署原諒　輕判12年原因曝

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

屏東警執行行人違規取締專案　火車站成取締重點引乘客不滿

台中鬧區商場外砍人！　警方逮兇嫌第一視角曝

13尊千萬 #青銅佛像 遭竊 2賊賣20萬！警72小時救回

#黃子佼 赴高院開庭 ！又穿同件上衣現身　媒體提問一概不回應

【那是我的球欸！】爸媽突搶球　小狗邁短腿急追瘋狂來回跑XD

網路霸凌害命！新北大四男學生校內墜樓亡　友悲曝他最後一句話

快訊／大罷免爆查水表！花蓮民政處長「50萬交保遭撤銷」發回更裁

保時捷淫男闖紅燈硬上！少女月經來就崩潰　父慟：毀了我全家

金門金寧鄉雜草突起火！火勢蔓延濃煙狂竄　燒成焦黑一片

男載友違停聊天太嗨！警盤查搜出喪屍煙彈　駕駛座下還有槍

黃子佼涉持有2259個兒少性影像　婦團籲重罰：對社會構成巨大危險

疑妻外遇怒毆情敵「逼脫衣下跪」拍凌辱影像　基隆醋夫下場曝

首例！檢察官為死亡被告平冤　諸慶恩含冤22年終獲無罪確定

「喪屍上路」拒檢撞車秒竄火煙　警「先救再抓」抄出多種毒品

26歲啃老兒殺母砍父！「太子舞」讓84親友連署原諒　輕判12年原因曝

狗勾界的「超級食物」大公開！專家力推「一營養炸彈」讓毛孩活得健康又長壽

小金門炮聲轟隆！金防部戰車火砲操演3天　軍事迷蹲點搶拍

孫藝真、玄彬結婚3周年前夕放閃！信手拈來的時髦成焦點　同款找到了

婦援會提6訴求！對黃子佼「加重刑罰」、禁止從事兒少相關工作

男友想一起買房！她早擁一間「該說嗎」...網友建議一面倒

LG新款冷暖空調「用電瓦數隨時查」　控制預算電費帳單不心痛

網路霸凌害命！新北大四男學生校內墜樓亡　友悲曝他最後一句話

新竹路邊驚見大量紅包袋！命理師揭清明避邪「1錯誤」：冒犯祖先

苗栗兩日遊攻略！夜光草莓避開人潮、新手也能體驗歐風懶人露營

快訊／大罷免爆查水表！花蓮民政處長「50萬交保遭撤銷」發回更裁

李榮浩被汪蘇瀧肩膀攻擊 他自嘲是「帶刺蝴蝶」XD

社會熱門新聞

群海娛樂涉逃漏稅！Andy老師現身調查局

黃子佼案判決書瘋傳引怒火　苗博雅唸到哽咽

即／嘉義議員李奕德病逝！　享年43歲

中捷砍人案　洪淨動手前一晚摩鐵叫傳播妹

黃子佼出庭都穿一樣　學者曝可能原因

男深夜闖房性侵15歲妹妹　她向法官求情「不希望哥哥坐牢」

隨機砍人兇嫌竟是網紅　勵志人設全破滅

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客

只因「會員」點名　少女遭性侵228次

國軍桌曆正妹士官出事了　變幽靈人口慘被判刑

少婦偷吃小王還拍性愛片！尪上網見嬌妻變主角

盛唐中醫硃砂毒害46病患！二審判決出爐

4月大女嬰趴睡40分窒息亡　母控托嬰中心人為疏失

台中5連霸議員宣布退休　隔月遭搜索30萬交保

更多熱門

相關新聞

26歲啃老兒殺母砍父！「太子舞」讓84親友連署原諒

26歲啃老兒殺母砍父！「太子舞」讓84親友連署原諒

雲林虎尾去年7月發生26歲林姓男子高喊「人劍合一」持刀刺死母親、砍傷父親，事後遭逮移送時，還在媒體面前稱「我很愛我媽媽」。雲林地院考量，林男在案發前有不由自主跳「太子舞」、收驚、無法正常工作狀況，經鑑定有嚴重躁症，認案發時持續受到精神病症影響，且有84名親友願意具狀同意和解、原諒林，符合減刑要件，合議庭今（27日）宣判，依直系血親殺人罪判刑10年、未遂罪6年，應執行12年有期徒刑。可上訴。

噁男嘿咻14歲少女9次！教會內揉胸、看電影「搓槍」

噁男嘿咻14歲少女9次！教會內揉胸、看電影「搓槍」

黃子佼絕非「單純看畸形A片」嚴重性曝

黃子佼絕非「單純看畸形A片」嚴重性曝

男深夜闖房性侵15歲妹妹　她向法官求情「不希望哥哥坐牢」

男深夜闖房性侵15歲妹妹　她向法官求情「不希望哥哥坐牢」

水上鄉代會主席請辭　懸缺3/28補選

水上鄉代會主席請辭　懸缺3/28補選

關鍵字：

新北性侵少女簡男判刑

讀者迴響

熱門新聞

為滿足創意私房高級會員　12歲孩拍255部影片

快訊／我海軍中和軍艦、中國船隻發生擦撞！　海巡到場蒐證

快訊／金秀賢「鹹濕調情對話」公開！要求16歲金賽綸：親親、抱抱睡～

王力宏被起訴！　代言35小時就掰掰、車企索賠9000萬

楊千霈罕見鏡頭前淚崩！

金秀賢疑要求「性關係」：要1年嗎？　16歲金賽綸傻傻回答⋯獻身對話曝光

亞亞返中遭調包！恐怖內幕曝

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！

「台北澀谷」掰了！南西商圈變回原樣全看傻

群海娛樂涉逃漏稅！Andy老師現身調查局

黃子佼案判決書瘋傳引怒火　苗博雅唸到哽咽

快訊／金賽綸「生前苦求金秀賢」親筆信公開：你是我初戀⋯　

曾國城發聲爆自己真病了盼外界還他清白

楊梅休息站車禍4死！他驚見現場「1改變」傻了

郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的

更多

最夯影音

更多

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面