保時捷淫男闖紅燈硬上！少女月經來就崩潰　父慟：毀了我全家

女，▲新北簡姓男子性侵未成年少遭判4年6月徒刑。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名已婚簡姓男子謊稱還是學生、單身，約未成年少女出來逛街，卻開車將少女載回家，不顧少女驚喊「不要，我月經來」，強行壓制性侵得逞，導致少女精神崩潰，案發後出現精神錯亂和被害妄想等情形，只要生理期來，就會因聯想到遭簡男性侵而情緒失控。全案經新北地院審理，法官認為簡男犯後毫無悔意，態度惡劣，依他犯強制性交罪，處4年6月徒刑。可上訴。

判決指出，簡男上網認識未成年少女小安(化名)，以LINE暱稱「Y」傳訊給小安，表示要送她禮物，並於2023年7月9日下午，與小安相約在台北某蛋糕店前見面。當天簡男開著黑色保時捷赴約，一等小安上車，簡男便藉口要回家換衣服，直奔他位於中和區的住所，一進門就強拉小安上床，僅管小安驚叫推拒「我沒有要做，不要，我月經來」，簡男仍在沒做任何避孕措施的情況下，對她性侵得逞。事後小安不堪受辱，報警提告。

庭審時，簡男辯稱和小安是合意性交，且事後小安還主動聯繫他，可見他沒有硬上，小安有可能因為有被害妄想症，才在事後認為遭他性侵。

▲簡姓人夫性侵少女前，就有多次妨害性自主紀錄，但都經調查不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

不過法官認為，小安於9日報案、11日傳訊問簡男「寶貝你叫什麼名字呢？」、「那你自己住嘛？」、「你是不是開藍寶堅尼的跑車呀？」只是為了配合警方辦案，想套出簡男真實姓名，13日小安又傳「你知道上次我回家後我撕裂傷了嗎？...破皮了很痛」、「你有對其他女生這樣過嗎，你知道月經來不能這樣」，簡男還回「以後會對你細心一點」，「沒有，寶貝我沒有其他女生」，可見簡男閃避質問，也知道小安處於經期中，加上兩人僅為第一次見面的網友，難認小安會同意發生性行為。

法官指出，小安在7月案發後指證一致、精神狀態正常，且證詞和驗傷結果也相符，直到同年9月開始，她才出現精神異常，傳送「我想活，媽媽」、「他透過警察監視我」、「給我下安眠藥」等訊息給母親，還出現將家人和性侵犯串聯、覺得家裡也很危險的被害妄想，並在10月被送往醫院治療住院1個月，這期間小安並無受到其他打擊，可見是因被簡男性侵才產生精神疾患。

法官發現，簡男先前就有3次妨害性自主紀錄，雖都不起訴，但可見他男女關係複雜，有豐富的相關司法偵查經驗，簡男從一開始否認和小安發生性關係，直到發現小安下體驗到他的DNA，又改口兩人為合意性交，其他細節都推說「沒有印象」、「忘記了」，僅一再強調小安沒有反抗，明顯說詞矛盾，避重就輕，判定他犯行數實，犯後卻態度惡劣。

此外，小安直到案發1年半後仍因情緒激動不穩、有攻擊性行為，無法到庭，小安父親證稱「簡男對我們的女兒造成傷害，毀了我們全家，家中每個成員都內心煎熬」，母親也表示，小安現在月經來時都會崩潰，家人們都無法控制她，「每次來月經時都提醒小安曾遭性侵」，檢察官也請求對簡男從重量刑，法官審酌簡男已婚、從事服務業，需扶養太太、小孩，經濟狀況小康等情，依他犯強制性交罪，處4年6月徒刑。可上訴。

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