嘉義水上鄉代會主席「運毒被重判」請辭　懸缺3／28補選

▲嘉義縣水上鄉代會主席林家緯走私毒品，被法院重判5年4個月徒刑。（圖／記者黃宥寧攝）

記者趙蔡州／綜合報導

嘉義縣水上鄉鄉代會主席林家緯被發現2023年與運毒集團合作，試圖以模具機夾帶價值3千萬的毒品K他命從馬來西亞走私到台灣，高等法院二審判處他5年4個月徒刑。嘉義縣民政處表示，林家緯21日已辭去鄉代會主席職務，相關公文已送到民政處，主席懸缺將於28日進行補選。

37歲林家緯2023年在telegram使用暱稱「發哥」的帳號，和運毒集團綽號「華哥」陳佳源等人合作，他與運毒集團各出資260萬元購買18公斤K他命，在馬來西亞分裝成18包後，分別夾藏在模具機內，接著委託不知情業者進口到台灣。

藏有毒品包的模具機2023年9月23日運抵台北港時，被關務署基隆關查驗發覺有異狀，基隆關隨即通報檢調單位追查。檢調單位知情後，靜待貨物送抵指定的倉庫，待運毒集團成員王哲豪、葉耀穎收貨的時候，當場人贓俱獲，後續依違反《毒品危害防制條例》起訴林家緯等3人，陳佳源另分案偵辦。

士林地院一審法官審理案情，認為林家緯運輸第三級毒品到我國境內，助長藥物濫用行為，危害不容輕視，但考量林家緯自白認罪且沒有前科，予以減刑，依毒品罪判處林家緯2年8月。不過案件上訴二審後，高等法院法官認為，林家緯犯罪情節非輕、所生危害甚鉅，今年1月改判林家緯5年4個月徒刑。

林家緯曾任第19屆水上鄉民代表，第20屆也以2741票獲得連任，也連續2屆獲選鄉代會主席，沒想到會涉入毒品案。嘉義縣民政處表示，林家緯本月21日已辭去鄉代會主席職務，相關公文已送到民政處，主席懸缺將於28日進行補選。