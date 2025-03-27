噁男嘿咻14歲少女9次！教會內揉胸、看電影「搓槍」　這下慘了

▲男子與在教會認識的少女交往，9度發生性行為。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫pixabay）



記者黃宥寧、黃資真／台北報導

北市一名陳姓男子參加教會，認識了14歲少女小花 （化名），2人墜入愛河開始交往，交往期間兩人發生過9次性行為，陳男甚至在教會撫摸小花胸部，後來小花因上述事情出現罪惡感、解離意識就醫，全案才曝光。士林地檢署日前偵結，依對14歲以上未滿16歲女子為性交、猥褻等罪嫌起訴陳男。

檢方調查，陳男自2023年4月起參加教會活動，結識小花，互生情愫後於同年11月12日至2024年2月28日交往，期間陳男在教會4度猥褻撫摸小花胸部，2024年元旦到電影院約會時，拉小花替自己打手槍，還帶到自己住處發生9次性行為。

但小花在談戀愛的這段期間，先後產生情緒低落、罪惡感，更數次出現解離意識混亂等創傷反應，就醫治療後全案才曝光，母親因此帶著小花到警局報案，指控對方涉犯強制猥褻、強制性交等罪。

警詢及偵查陳男坦承知悉小花未成年、做出猥褻行為，而檢方從對話紀錄中發現，小花在事發前與陳男互動並無明顯差異，皆是正常聊天對話內容，且小花在偵查中提到，發生關係後仍有繼續見面，是因為還喜歡對方，「怕我如果拒絕他，他就會離開或者會不理我。」難認有強暴、脅迫手段，故檢方依對14歲以上未滿16歲女子為性交、猥褻等罪起訴陳男。