男深夜闖房性侵15歲妹妹　她向法官求情「不希望哥哥坐牢」

▲年僅18歲男大生對年僅15歲的親妹妹性侵。（示意圖／Unsplash）

突發中心／綜合報導

北部一對兄妹自小分居，不料哥哥趁15歲親妹到家中過夜時，竟兩度闖入房間性侵得逞。事後妹妹告知母親並報警。法院審理時，少女向法官求情：「不希望哥哥去坐牢，也不太需要他賠償，想給他一次機會。」法院審酌，被告犯案時剛滿18歲，尚在求學階段，且獲妹妹與母親諒解，依成年人對少年故意犯強制性交罪，判處有期徒刑2年，緩刑5年。

判決指出，這對兄妹自小分居，妹妹與母親同住，男大生則與外婆一起住。2024年某日，妹妹在外婆家過夜，男大生闖入房間，要求妹妹為他口交遭拒後，仍以手觸摸胸部與下體，最後強行插入得逞。孰料，今年1月初凌晨，他再度趁妹妹熟睡時闖入房內，先舔吻胸部，後進一步性侵，妹妹驚醒推拒仍遭侵犯。

法院審理時，哥哥坦承犯行，表示深感後悔。令人不捨的是，身為受害者的親妹，竟在法庭上向法官表示：「我可以原諒哥哥，不希望他去坐牢，也不太需要他賠償，願意給他一次機會。」

兄妹倆的母親也出庭作證，語帶沉重表示：「我只有這2個孩子，案發後兄妹已經沒來往，女兒都跟我住，外婆若想見她，我們只能在外面約，我尊重女兒的選擇，只希望這件事就此結束。」

法院認為，被告雖然犯下性侵親妹妹的重罪，但過去無任何前科、是第一次觸犯法網，事後也坦承認錯，態度有悔意，加上妹妹和媽媽也選擇原諒他，不希望他坐牢。

考量被告還在求學、年紀輕、有教化可能，合議庭依成年人對少年故意犯強制性交罪判處2年有期徒刑，但不馬上執行，給予5年緩刑。這段期間，必須接受法律教育課程10場，也要接受地檢署安排的保護管束，並且禁止再對妹妹有任何不法行為，若不遵守規定，檢察官可以請法院撤銷緩刑，讓他進監服刑。

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