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玻利維亞進入國家緊急狀態　全國豪雨洪災至少51死

▲▼ 玻利維亞暴雨洪災國家緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）

▲玻利維亞因雨及嚴重洪災宣布進入國家緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

南美洲國家玻利維亞總統阿爾斯（Luis Arce）26日宣布國家緊急狀態，因為豪雨及嚴重洪災至今已造成51人喪命，超過10萬人無家可歸。

路透、法新社報導，玻利維亞全境9個省分都受到強降雨影響，其中一省進入災難狀態，另外三省進入緊急狀態，有超過37萬個家庭受災。對此，阿爾斯宣布，「這些自然災害迫使我們宣布進入國家緊急狀態」；緊急狀態將讓政府調動更多救援人員進行搜救，加快設備採購。

數千名士兵已被部署至全國各地，協助分發援助物資給多個受災嚴重地區。

玻利維亞雨季通常會從11月持續至隔年3月。國家氣象水文局的華爾柏（Lucia Walper）表示，河流氾濫橙色與紅色警報往年都是在2月發布，今年是在3月發布並持續延長至4月。

依據非政府組織全球水適應聯盟（AGWA）去年一份報告，氣候變遷加劇玻利維亞水資源脆弱性，增加乾旱和洪水發生的頻率與嚴重程度。在此之際，玻利維亞也有嚴重燃料短缺問題，讓國家自2023年以來陷入嚴重經濟困境。

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