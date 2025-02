智利「全國大停電」緊急狀態！首都一片黑暗　網路癱瘓交通大亂

▲智利全國大停電,該國大多數計區陷入一片黑暗,政府宣布進入緊急狀態,宣布宵禁。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

南美洲國家智利25日下午全國大停電,該國大多數計區陷入一片黑暗,交通號誌燈熄滅、通勤族受困地鐵車廂、網路中斷,球賽取消、學校停課,餐廳酒吧、電影院等企業也受到波及。政府已宣布進入緊急狀態,實施強制宵禁措施至當地26日上午6時,同時派人全力搶修恢復供電。

▲智利實施宵禁,員警執行攔檢。(圖/達志影像/美聯社)

美聯社、BBC等報導,智利這波全國大停電影響全國16個大區之中的14個大區,包括首都聖地牙哥(Santiago),網路與行動電話服務中斷,全球最大銅生產商暫停採礦作業,供水也因停電受到影響,醫療機構、監獄以及政府部門只能靠緊急發電機維持基本運作。

▲▼數百萬人受到影響。(圖/路透)

還有人因停電受困地鐵車廂,業者疏散大批受困乘客,當局已宣布地鐵服務將暫停直到另行通知為止。不只如此,交通號誌燈也熄滅,依據社群媒體流傳的畫面,由於交通號誌熄滅,十字路口大亂,受困地鐵站的民眾不得不開啟手機手電筒功能當作照明,員警也動員協助疏散群眾。

