樂團主唱遭槍殺！　秘魯總統宣布：首都進入「緊急狀態」

▲秘魯首都利馬進入緊急狀態。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

秘魯知名樂團主唱弗洛雷斯（Paul Flores）16日遭槍殺，秘魯政府遂於17日宣布，首都利馬（Lima）進入緊急狀態，並在街頭部署軍隊，以遏止近日暴力犯罪激增的情況。

根據路透社、美聯社報導，秘魯39歲Armonía 10樂團主唱弗洛雷斯16日清晨表演結束後，與樂團成員搭乘巴士返回途中遭到武裝分子襲擊，不幸中槍身亡。

秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）17日宣布，首都利馬進入緊急狀態。根據法令，這次緊急狀態為期30天，期間當局將限制部分公民權利，包括集會自由與行動自由；換句話說，警方和軍方可在無需法院許可的情況下拘留嫌疑人。

近幾個月來，秘魯的兇殺案件、暴力勒索以及對公共場所的攻擊事件急劇增加，警方統計，今年1月1日至3月16日期間，全國已發生459起謀殺案，單在1月就接獲1909件勒索案件報告。

博魯阿爾特更公開表示，希望能對殺人犯處以死刑；秘魯現行法律僅允許對叛國罪犯執行死刑。

近年來，秘魯政府多次在犯罪活動或社會動盪升溫時宣布進入緊急狀態，希望遏止暴力犯罪，但最終成效有限，儘管政府近來逮捕了不少幫派成員，仍未能有效遏止治安惡化。