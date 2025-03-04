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快訊／大雷雨閃電不停！7縣市大雨特報　鋒面通過一路下到早上

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布7縣市大雨特報，一路下到4日上午。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯沛辰／台北報導

00:35更新：大雨特報追加台北市、大雷雨慎防冰雹

中央氣象署3日深夜發布大雷雨即時訊息，提醒基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市7縣市警戒雷擊、冰雹。另外，因鋒面接近，氣象署也針對北部7縣市發布大雨特報，預計雨勢會一路下到4日上午，提醒民眾注意短延時強降雨。

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氣象署發出大雷雨即時訊息，提醒基隆市、台北市、新北市、桃園市新竹縣、苗栗縣、台中市7縣市務必慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹、9級以上強陣風，以及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水，注意低能見度。

其中，新竹縣雷雨將持續至4日凌晨0點15分；桃園市持續至凌晨1點15分；基隆市、台北市、新北市則持續至凌晨1點30分；苗栗縣、台中市持續至2點15分。

另外，因鋒面接近，基隆北海岸、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣3日晚間至4日上午，易有短延時強降雨。北部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

對此，北部民眾紛紛在網上驚呼，「聽到了春雷」、「超級大聲」、「超派的大雷雨」、「打雷囉～春天來了」、「瞬間閃電、打雷、噴雨，這次氣象預報有準」、「外面下雨刮大風，閃電雷鳴」、「打雷了！這閃電也太密集了吧...」掀起熱議。

▲大雨特報

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署

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