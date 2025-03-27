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大陸 大陸焦點 特派現場

真版醉後大丈夫？6歲童失蹤被醉漢送回：叔叔帶我去KTV

。（圖／翻攝大風新聞）

圖文／CTWANT

近日，中國陝西省一間酒店發生一起烏龍失蹤案，西安一家4口到陝西旅遊，入住當地一處酒店。沒想到家長在櫃檯辦理入住手續，回頭發現6歲的小兒子不見了。他們調閱監視器，發現兒子被2名黑衣人帶走，其中一人還摟著孩子的脖子，疑似遭到綁架。家長當下立刻報警，並驚動不少人一起幫忙找孩子。沒想到10分鐘後，這名黑衣男子醉醺醺的又把孩子送了回來，孩子則表示叔叔帶他去旁邊的KTV唱歌，還請他吃了東西，最後把他送了回來。

據陸媒《大風新聞》報導，陝西一戶孫姓家庭，一家四口在3月22日到陝西漢中的洋縣去看油菜花，當天晚間9點12分左右，在城固縣一處酒店入住。當時，孫先生帶著太太、8歲的大兒子一起到櫃檯辦理入住手續，小兒子隔了幾步，自己在酒店大廳的通道上玩耍。

當孫先生回頭，卻發現四處找不到小兒子的身影。大廳裡除了2名櫃台工作人員，也沒有其他人影。他當下就要求酒店調出監視器，發現小兒子被2個黑衣人夾在中間，從畫面右側走向酒店大門，當時還有一名男子的手放在兒子脖子上，讓他覺得孩子遭到了綁架。

孫先生當下急瘋了，立刻交代妻子報警，自己則立刻跑到酒店車輛的出入口堵住出行車輛，以防孩子被人帶走。動靜驚動了不少路人，於是有許多人紛紛加入了幫忙找孩子的行列，一時間酒店四周盡是找尋孩子的呼喊聲。

沒有想到，9點23分左右，這名帶走孩子的黑衣男子又帶著孩子從大廳右側走了出來，此時警方也來到了現場，詢問後才得知，孩子是被這名喝了酒的男子不知輕重地帶到旁邊的KTV去唱歌了。

這名6歲男童解釋，黑衣叔叔告訴他「給他買吃的」，然後帶他到旁邊的一處KTV包廂，發現裡頭有很多成年男子，還有人嘻嘻哈哈地給他點了歌，只不過他不會唱。後來他哭著說要找媽媽，包廂裡還有人借給他手機，只是孩子打了電話卻沒打通。不久後，黑衣的叔叔給他找了點吃的，就把他帶回了酒店大廳。

記者致電酒店的工作人員，對方解釋，這名黑衣男是一名面熟的客戶，經常到酒店裡的KTV消費，「當天他就是看孩子比較可愛，於是把孩子帶走了說給他買吃的。確實是他邊界感比較差，再加上又喝了酒，才會做出這種荒唐的行為。」

另一方面，依法KTV是不准許未成年孩子進入，但是KTV工作人員看黑衣男摟著孩子的脖子，以為他是孩子家長，因此也沒有多做阻攔。當家長與群眾焦急的到處找孩子時，包廂裡又因為太吵，沒有人聽見找孩子的動靜，最後還是黑衣男出來找東西給孩子吃，才把他送回了酒店大廳。

對此，孫先生主張無論黑衣男動機為何，在家長不知情的狀況下帶走孩子，行為就應該構成犯罪。不過當地公務部門事後致電孫先生，表示經過調查，此事確實是一場誤會，並不存在兒童拐賣的狀況。還告訴他這名黑衣男子當天在進入KTV之前，已經在其他地方喝過一場酒局，因此當下神智並不十分清醒，屬於醉酒狀態。警方告知他可能觸法之後，他已經表示希望就此事向家長進行道歉。

中國律師則指出，從刑事層面看，該名男子當下處於醉酒狀態，因為缺乏拐騙、拐賣兒童的主觀故意，不符合拐賣兒童罪或是拐騙兒童罪的構成要件。不過他將6歲男童帶進KTV的行為，卻構成了多重法律問題。比如中國《未成年人保護法》明文規定營業性歌舞娛樂場所不得允許未成年人進入；而使未成年人暴露在噪音、燈光刺激與複雜的社交場所，則可能對其身心健康發展造成負面影響，涉嫌侵犯兒童的人身自由權。尤其監護人如果能提出證據，證明該行為造成兒童出現焦慮、恐懼等心理創傷，可根據中國《民法典》相關規定，向對方提出精神損害求償，並透過民事訴訟追究對方的責任。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

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