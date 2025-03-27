水泥預拌車路口猛撞！自小客「半邊被撞爛」　恐怖畫面曝光

記者吳林名揚、潘鳳威／金門報導

金門縣金湖鎮三多路與南機路口，昨(26)日上午11時許發生一起混凝土預拌車與汽車的碰撞事故，所幸僅造成汽車駕駛與乘客輕傷送醫。事故發生當下的監視器畫面也曝光。

▲▼金門縣金湖鎮三多路與南機路口，昨(26)日上午11時許發生一起交通事故 。（圖／記者林名揚翻攝）

經警方初步調查，昨日上午11時52分，吳姓男子駕駛混凝土預拌車沿三多路往太湖方向直行，行經南機路口時，與蔡姓女駕駛的銀色自小客發生碰撞。監視器畫面顯示，現場無號誌系統，且吳男與蔡女雙方行經路口都未減速禮讓，混凝土預拌車直接徑直朝汽車右側撞上去。

警方獲報立即到場處理，發現汽車右側車身嚴重毀損，所幸蔡女與副駕乘客僅受擦挫傷送醫救治，吳男則未受傷。經警方實施酒測，兩造皆無飲酒情事，詳細事故原因仍待警方進一步釐清。

金湖分局提醒用路人，依據《道路交通安全規則》第102條第1項規定，行駛至無號誌且無交通指揮的交岔路口時，支線道車輛應暫停讓幹線道車輛優先通行。若違規未停讓，恐將依《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第18款，處以600至1,800元罰鍰。警方呼籲駕駛人行經路口時務必遵守交通規則，以確保行車安全。