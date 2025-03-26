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「健身女王」突倒地　28歲心臟病發驟逝！母痛揭能量飲是兇手

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 凱蒂（左）生前與母親的合影。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛州28歲女子凱蒂（Katie Donnell）平時熱愛健身，卻因心臟病發驟逝，母親認為罪魁禍首是她長期攝取過量咖啡因與能量飲料，呼籲「讓孩子遠離這些東西，否則會像我一樣生活被毀」。

《紐約郵報》報導，凱蒂的母親巴拉農（Lori Barranon）近日出面受訪，形容女兒是個「健身女王」，飲食以有機食品、簡單為主，除了嚴重焦慮以外沒有其他健康問題。曾為焦慮症狀數度求醫，但巴拉農稱，「我不認為那是真的焦慮，而是她濫用咖啡因和能量飲料造成的」。

事發於2021年8月，凱蒂和友人在一起時突然倒地、雙眼翻白，友人起初以為是中風，立刻叫救護車但為時已晚，缺氧太久導致腦部損傷，經過3小時搶救仍未甦醒，進入人工昏迷狀態10天後癲癇狀況惡化，最終家人不得不選擇拔管。

凱蒂每天至少喝3罐能量飲料，且運動前會服用咖啡因補充劑。巴拉農提到，「醫生說這種情況常發生在服用大量運動前補充劑或能量飲料的人身上，不過不會把死因歸咎於此」，「但我知道這就是她的問題所在」。

目前不清楚凱蒂攝取的能量飲料類型，但過量攝取咖啡因會導致血壓升高、心率加快且加重焦慮，對心臟健康極為不利。巴拉農悲痛表示，「如果不讓你的孩子遠離這些東西，可能會像我一樣，生活被毀。它是如此有害與致命，影響我的整個家庭。」

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