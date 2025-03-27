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台南男街頭「曬600萬現金」！成堆擺人行道畫面曝光　原因超離譜

▲▼台南男街頭曬600萬現金。（圖／翻攝臉書／永康大小事）

▲台南男街頭曬600萬現金。（圖／翻攝臉書／永康大小事）

記者柯振中／綜合報導

台南市街頭近日發生一起離奇事件，一名男子拿著600萬元的鈔票，隨意放在人行道上，引起眾人圍觀。事後男子被起底，原來是過去大鬧煎餃攤販的李姓男子，而李男也對此解釋，因為怕錢發霉，所以才拿出來曬。

近日有許多民眾在臉書社團「永康大小事」分享，有名男子將成綑的千元鈔票堆放在人行道上，數目看起來並不小，這種行為相當怪異，讓人不曉得目的究竟是什麼。

不少當地人看見後，傻眼留言直呼，「怎麼了都不要了嗎」、「有錢就是任性，錢太重放地上」、［台灣錢淹腳目，怎麼了嗎。」此外，也有人出言補充，24日到銀行領錢時，正好看到該名男子在提領600萬元現金，甚至因此跟銀行行員起衝突，還驚動警方到場，「以為他在開玩笑…他真的有六百萬。」

▼台南男街頭曬600萬現金。（圖／翻攝臉書／永康大小事）

▲▼台南男街頭曬600萬現金。（圖／翻攝臉書／永康大小事）

事後這名男子被起底，原來他就是過去到某煎餃攤位鬧場的李男。當時他在攤位購買10顆煎餃，發現其中一顆焦掉後，返回大鬧攤販，儘管攤商願意退款，他仍舊不願罷休，連日前往鬧場。最終他也被台南地院依照社會秩序維護法，裁罰8,000元。

貼文在網路上曝光以後，再度驚動了警方，李男則對員警表示，因為錢發霉、需要曬太陽，所以才會拿出來。經過警方勸說後，李男最終也將現金收了回去。

 
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