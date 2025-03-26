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卓揆赴台南視察0121地震災後復原重建　指示解決問題安民心

▲行政院長卓榮泰前往台南視察0121嘉南地區地震災後復原重建情形，要求行政團隊攜手地方政府與地方民代，共同找出問題，用最快時間讓所有災損得以彌平。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲行政院長卓榮泰前往台南視察0121嘉南地區地震災後復原重建情形，要求行政團隊攜手地方政府與地方民代，共同找出問題，用最快時間讓所有災損得以彌平。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

行政院長卓榮泰26日前往台南市視察0121嘉南地區地震災後復原重建情形，卓院長表示，風雨無情，但政府有所準備，要讓人民安心，行政團隊一定會在民眾最需要之時，攜手地方政府與地方民意代表，共同找出問題，並用最快時間，讓所有災損得以彌平。

▲行政院長卓榮泰前往台南視察0121嘉南地區地震災後復原重建情形，要求行政團隊攜手地方政府與地方民代，共同找出問題，用最快時間讓所有災損得以彌平。（圖／記者林東良翻攝，下同）

卓榮泰院長請行政院龔明鑫秘書長、陳金德政委兼工程會主委，以及內政部、農業部等相關部會在一週內，將台南市政府26日所反映的問題全部解決，讓地方鄉親安心。

▲行政院長卓榮泰前往台南視察0121嘉南地區地震災後復原重建情形，要求行政團隊攜手地方政府與地方民代，共同找出問題，用最快時間讓所有災損得以彌平。（圖／記者林東良翻攝，下同）

卓榮泰院長指出，0121地震發生後，下午他便前來台南市視察民房及校園受損情形，並與台南市黃偉哲市長一同前往楠西老人文康中心慰問收容安置民眾。卓院長指出，震災後2個多月來，仍有部分問題尚未妥善處理，他一直提醒同仁一定要切身體會及了解實際損害所造成的各項需求，因為「各種補助再快，都不如災害來得快；各種補助再多，都不如民眾的損失多」，而他今日前來視察就是要解決問題。

▲行政院長卓榮泰前往台南視察0121嘉南地區地震災後復原重建情形，要求行政團隊攜手地方政府與地方民代，共同找出問題，用最快時間讓所有災損得以彌平。（圖／記者林東良翻攝，下同）

卓榮泰院長說，震災後，台南市部分區域的建築物損害相當嚴重，包括楠西、玉井、南化、東山等區域的危險建築物多達2059件，其中紅單500件、黃單1559件，後續將依據結構技師鑑定評估，如實辦理受災民宅的重建、補強、修繕補助、安置租金補貼等。此外，針對今日視察地點－江家古厝之復建部分，陳金德政委已允諾中央負責，將由文化部及客家委員會全額分攤。

▲行政院長卓榮泰前往台南視察0121嘉南地區地震災後復原重建情形，要求行政團隊攜手地方政府與地方民代，共同找出問題，用最快時間讓所有災損得以彌平。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另一方面，在農會受損方面，卓院長表示，除了損害較大的玉井農會大樓外，還有楠西、東山及南化等農會，請農業部加速辦理相關作業，針對農會建築物嚴重損毀部分，重新評估及核算合宜的復建方式，以滿足地方需求。至於受損宗教建物修繕重建部分，台南市政府已於3月6日發函內政部提出補助需求，由於受損宗教寺廟涉及公共安全疑慮，他會請內政部儘速針對市府函文進行處理與回覆。

卓院長強調，0121地震發生時，他便指示所有中央協助措施比照2024年0403花蓮地震的標準執行，而賴清德總統2025年1月25日前來台南視察地震災損，亦宣布此次嘉南地區地震的重建、修繕、利息與安置租金補貼等，均比照0403花蓮地震的規格辦理，並於勘災行程結束後再次叮嚀行政團隊，因此「這絕對不會有任何例外」。

▲行政院長卓榮泰前往台南視察0121嘉南地區地震災後復原重建情形，要求行政團隊攜手地方政府與地方民代，共同找出問題，用最快時間讓所有災損得以彌平。（圖／記者林東良翻攝，下同）

卓榮泰院長抵達現場後，首先聽取台南市葉澤山副市長簡報整體災後重建規劃，並於致詞結束後，視察江家家祠與鹿陶洋兩棟民宅修復情況。包括行政院龔明鑫秘書長、陳金德政委、季連成政委、李慧芝發言人、雲嘉南區聯合服務中心劉米山執行長、工程會李怡德副主委、立委郭國文、陳亭妃、賴惠員、謝龍介、台南市長黃偉哲、葉澤山副市長、市府文化局林喬彬主秘等均陪同出席今日視察行程。

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