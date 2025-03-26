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台南總爺藝文中心甘蔗五感遊戲場啟用　邀請小朋友一同來體驗

▲台南麻豆區總爺藝文中心，26日正式啟用新設的遊戲場，為溪北地區再添一處藝文與遊憩兼具的特色遊戲空間，文化局代理局長林韋旭等人完工啟用儀式，現場戶外教學小朋友搶先體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南麻豆區總爺藝文中心，26日正式啟用新設的遊戲場，為溪北地區再添一處藝文與遊憩兼具的特色遊戲空間，現場戶外教學小朋友搶先體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南麻豆區總爺藝文中心，26日正式啟用新設的遊戲場，為溪北地區再添一處藝文與遊憩兼具的特色遊戲空間，台南市長黃偉哲、文化局代理局長林韋旭與多位在地議員及里長一同為這11種多樣性遊具，來進行完工啟用儀式，現場戶外教學小朋友搶先體驗。

文化局代理局長林韋旭表示，總爺藝文中心以古蹟建築、地景藝術及工藝美學為主軸，擁有大面積的綠地與植栽林蔭，是假日親子遊憩的熱點，在規劃遊戲場時，特別考量這裡的地貌景觀及環境特色，並與藝文中心資源相輔相成，以促進當地人文藝術發展。遊戲場位置原為總爺國小的操場，校舍前方保留了神社時期的石獅子及大象溜滑梯，為居民集體記憶的一部分，此次活化廢校空間，將糖廠和小學的歷史軌跡轉化為現代遊憩設施，重新呈現當地的文化印記。

▲台南麻豆區總爺藝文中心，26日正式啟用新設的遊戲場，為溪北地區再添一處藝文與遊憩兼具的特色遊戲空間，文化局代理局長林韋旭等人完工啟用儀式，現場戶外教學小朋友搶先體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

設計團隊介紹，遊戲場於規劃設計階段便邀集在地居民及民間團體共同參與，透過三場的說明諮詢會及設計審查會議，確保計畫能符合民眾期待。這個遊戲場的設計理念是從土地出發，以土丘再現蔗畦地景，讓遊具像是農作物生長出來一般，體現曾經的產業脈絡，也讓居民在親子活動中重新認識屬於在地的記憶。並以五感互動為主題，從視覺、聽覺、觸覺到肢體肌力，發展出甘蔗滑梯小屋、鞦韆、施肥伸縮木樁、蔗苗攀爬組及甘蔗踏桿等多元遊具，讓小朋友在遊戲中提升感知及互動能力。

▲台南市定古蹟原英商德記洋行，兒童節連假，台南市文化局特別推出期間限定的親子闖關活動，讓小朋友在遊戲中穿越時空，遇見知名商人並解開趣味任務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，總爺藝文中心曾為麻豆糖廠總部，甘蔗為在地特色之一，即以「甘蔗五感遊戲場」為主題，結合農田景觀及甘蔗元素，設置11種多樣性遊具，帶來獨特的遊戲體驗。期待即將來臨的兒童節連假，大家能夠前來總爺藝文中心度過愉快的親子時光，共享這個充滿創意與藝文氛圍的遊戲空間。

此外，文化局也提醒，為了孩子們的安全與遊戲體驗，希望家長從旁適當協助，引導孩子選擇適合年齡的遊具，避免佩戴頭盔造成碰撞，或穿戴繩狀配件勾纏遊具，並透過遊戲養成良好的社交互動禮儀。

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