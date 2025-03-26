台南兒童節必玩！　德記洋行常設展兒童節闖關穿越時空闖5關

▲台南市定古蹟原英商德記洋行，兒童節連假，台南市文化局特別推出期間限定的親子闖關活動，讓小朋友在遊戲中穿越時空，遇見知名商人並解開趣味任務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市定古蹟原英商德記洋行，將於4月4日上午11時許，正式揭幕全新常設展「Anping 1865洋潮來襲：回望安平商貿的黃金年代」，適逢兒童節連假，台南市文化局特別推出期間限定的親子闖關活動，讓小朋友在遊戲中穿越時空，遇見知名商人並解開趣味任務。

成功闖關的兒童(國小以下)，還能獲得深受喜愛的台南吉祥物「巷仔Niau」限定禮物。活動自4月4日(五)下午1時起至4月6日(日)，連假期間限定，千萬別錯過！

文化局表示，此次德記洋行常設展特別設計親子展間，讓孩子們能夠在互動體驗中認識台南的歷史故事，非常適合帶小朋友來觀展放風。由於過年期間「熱蘭遮市集」的古人扮裝活動廣受好評，本次兒童節也將延續這項亮點，搭配真人角色扮演，帶來沉浸式的趣味闖關挑戰，讓展覽更添生動與樂趣。

本次活動設有5道關卡、共10名NPC（Non-Player Character）與清末商業貿易有關的角色，包含德記洋行買辦陳福謙的學徒、茶商約翰．陶德、台灣茶葉之父李春生、艋舺第二富豪黃阿祿嫂，以及多位郊商夫人及商行員工等。參與兒童須完成各項任務挑戰，即可兌換兒童節限定的「巷仔Niau」精美小禮。活動期間自4月4日(五)下午1時起至4月6日(日)，每日共3時段，分別為10:00-11:30、13:00-14:30、15:30-17:00，總計8場次。活動採現場自由參加，無需事先報名(4月4日上午時段未開放)。更多展覽及活動詳情，請至台南市政府文化局官網及藝遊台南臉書粉絲專頁查詢。