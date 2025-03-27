季辛格喊話支持陳立武　示警英特爾「2大挑戰」

▲季辛格加入美國科技公司Gloo，擔任技術主管和執行長。（圖／美聯社／達志）

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英特爾（Intel）前執行長季辛格（Pat Gelsinger）去年12月1日向英特爾辭職，經過了三個多月找到新工作，擔任美國科技公司Gloo執行長兼技術主管。他近日受訪時表示，希望看到新任執行長陳立武完成他未完成的事業。

綜合外媒報導，總部位於科羅拉多州博爾德（Boulder）、為基督教會和其他宗教團體提供技術工具的科技公司Gloo週一表示，季辛格將幫助該組織開發虛擬助理和聊天機器人等人工智慧工具；而季辛格本人是一位終身基督徒，十多年來一直領導著舊金山灣地區的一個團體，致力於擴大該地區的教會成員數量。

Gloo成立於2013年，去年募集1.1億美元（約新台幣36億）的融資，用於全面推動人工智慧技術發展，該公司正在開發具有「安全搜尋」選項，並以基督教聖經教義為基礎的聊天機器人。

季辛格將負責監督Gloo的產品和工程工作。季辛格在一份聲明中表示：「科技有能力連接、提升和改變生活，但只有帶著目的去構建才行。」

季辛格去年底離開英特爾，事後傳出他是「被退休」，其理念與其他高層分歧，加上他主導的英特爾晶圓代工業務表現不理想，進而拖累英特爾的營運表現，只能黯然離開。

事實上，季辛格與陳立武曾有過矛盾，2022年英特爾邀請陳立武加入董事會，請他協助重振英特爾，隔年還擴大他的職責，授權他監督代工業務。陳立武於2024年8月辭去董事職務，據當時路透社爆料，陳立武閃辭是因為與季辛格在觀念上有分歧。

季辛格近日受訪時透露，英特爾在半導體行業扮演的角色至關重要，對美國來說也是很重要的行業，他非常支持團隊和陳立武完成他們的旅程。同時也示警，龐大的資金需求和市場預期將為英特爾帶來艱鉅的挑戰。

季辛格指出，「由於英特爾的核心業務面臨挑戰，且惡化的速度超出許多人預期，該公司迫切需要從其他來源引入資本。」此外，季辛格也批評了金融市場的短視近利，與英特爾正在進行的長期轉型背道而馳。他指出，在執行需要數年的戰略轉型之際，同時還要滿足每季的財務預期，這種矛盾非常龐大。他強調，這正是陳立武未來將面臨的挑戰。

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