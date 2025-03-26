雲嘉南首家！　聖馬醫院正子中心採用AI PET系統

▲▼聖馬醫院正子中心啟用新世代AI PET 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

天主教聖馬爾定醫院推動精準醫療，在雲嘉南地區率先引進新世代正子電腦斷層掃描儀搭載AI系統（AI PET），開啟正子造影精準智慧影像新紀元。院方昨25日上午舉行啟用祝福禮，邀請嘉義教區主教浦英雄主禮，透過祝聖儀式祈禱醫療資源的豐富與高科技的進步能為民眾帶來更好的預防性醫學技術。

聖馬爾定核子醫學科主任沈淑禎表示，AI PET可有效分析影像，辨識極微小的病變，提高癌症診斷的準確率；另在失智症篩檢方面則藉由偵測腦內β類澱粉蛋白的堆積，能精準評估澱粉樣蛋白神經炎斑塊密度，有助於失智症的早期發現與治療。且掃描速度也大幅提升，不但能減少等待時間，也能降低核醫藥物劑量，讓檢查過程更加安全舒適。

聖馬爾定正子造影中心主任門朝陽進一步指出，正子掃描可偵測國人常見的20多種癌症，如同氣象雲圖般，能大致掌握身體病變情況，現新世代AI PET不僅可造福癌症病患，也能為失智症早期診斷提供強而有力的輔助，因此，正子檢查也很適合作為民眾自費健康檢查的選擇。

此外，新式的獨家專利智能平台，搭載免綁帶呼吸調控技術，以AI智能自動運算，降低呼吸造成的影像模糊，提升腫瘤偵測準確度。值得一提的是，創新的高精度連續移床技術，以獨特地軌式設計，避免移動假影的產生，影像對位零偏差，同時減少受檢者閉氣時間，檢查品質與舒適度都大幅躍進。

聖馬爾定醫院陳美惠院長表示，本院持續投入醫療創新，結合人工智慧推動健康管理，打造更精準、有效的醫療服務，除此之外也強調本院宗旨TLC，意即 Tender loving care，發自內心的溫柔，勉勵同仁視病如親，有好的技術加上有溫度的關懷，才能用愛守護在地居民的健康。