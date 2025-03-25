　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網傳陸客到金門體檢免錢　金門衛生局打臉：一定要有健保卡

▲▼ 網傳陸客到金門體檢免錢 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲網傳陸客到金門體檢免錢，金門衛生局表示，不要輕信未經證實的訊息。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

近來網傳陸客到金門體檢不用花一毛錢，還拿了一堆禮物還有藥，批評掏空台灣健保資源與福利。對此，金門衛生局表示，不要輕信未經證實的訊息，需要符合持有健保卡以及到國健署提供的資格查詢平台做查詢，符合以後才會直行體檢。

金門衛生局表示，相關的資格認定，都是以需要持有健保卡，國健署或是我們相關的醫療院所，會到國健署提供的資格查詢平台做查詢，所以醫療院所都是要查詢之後發現可以做，才會實際去做，所以首先一定要有健保卡，另外要在資格平台上面查詢通過之後才會執行，這個都是屬於國健署推行的政策，相關的費用都是由國健署那邊做指引。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 網傳陸客到金門體檢免錢 。（圖／記者林名揚翻攝）

金門衛生局呼籲民眾，不要輕信未經證實的訊息，應以官方公告為準，並善用政府提供的免費健康檢查服務，透過早期篩檢與健康管理，降低罹患重大疾病的風險。歡迎符合資格的民眾攜帶健保卡至鄉鎮衛生所或特約醫療機構接受檢查，與家人一同關心健康，提升生活品質。

▲▼ 網傳陸客到金門體檢免錢 。（圖／記者林名揚翻攝）

金門衛生局指出，成人預防保健及B、C型肝炎篩檢服務：本計畫依據衛生福利部國民健康署指導推行，凡持有健保卡、符合成人預防保健服務篩檢資格(30至39歲每5年1次；40至64歲每3年1次；65歲以上民眾、55歲以上原住民、35歲以上小兒麻痺患者每年1次）或B、C型肝炎篩檢資格(45至79歲一般民眾；40至79歲原住民終身免費1次)可接受一次免費的成人健康檢查。檢查項目包括血壓、血糖、血脂肪、肝功能、腎功能、尿液分析、C型肝炎抗體及B型肝炎抗原等，以評估個人健康狀況並預防慢性疾病。

四大癌症篩檢：依據衛生福利部國民健康署及口腔健康司癌症篩檢計畫，提供持有健保卡民眾以下免費篩檢服務：
1.子宮頸癌篩檢：25-29歲女性每3年1次，30歲以上女性每年1次免費子宮頸抹片檢查。
2. 乳癌篩檢：40至74歲女性，每兩年可接受一次免費乳房X光攝影檢查。
3. 大腸癌篩檢：45-74歲及40-44歲具家族史者民眾，每兩年可接受一次免費糞便潛血檢查。
4. 口腔癌篩檢：30歲以上且有嚼檳榔或吸菸習慣的民眾，每兩年可接受一次免費口腔黏膜檢查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
566 3 6671 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金髮Yuki涉偽造文書「要被辦」　情緒不佳...母急帶人掛急
游智彬持「記者證」大鬧國會　立法院：已註銷其採訪證件
快訊／《甄環傳》陶昕然結束10年婚姻
快訊／Andy抵達警局！穿白帽T燦笑：我先做筆錄
LIVE／Andy來了！　現身警局應訊
她肺炎作CT竟斷了脊椎！　耕莘2人被起訴
28歲警：車手快撤　兩度通報詐騙集團
快訊／《與惡2》劇組道歉　揭「不刪孟耿如戲份」原因
亞亞今晚12點前需離境　移民署：若逾期將押解機場強制出境
快訊／「涮樂和牛」63人食物中毒　5廚師驗出諾羅

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃市電動機車最高額補助拍板　五大專案加碼最高3萬6000元

台灣新地標「台中101」5年後開幕　盧秀燕曝地點：業績上看千億

兼3份工！父母要求孝親費喊「妳多賺就多給」　她無奈：哥躺平多年

中配「焦慮主婦Lia」酸亞亞：回娘家千萬別這樣做喔

探索高雄新鮮事！「港都認識王」帶你深度體驗在地私密景點

網傳陸客到金門體檢免錢　金門衛生局打臉：一定要有健保卡

玩具弄幾下　突下腹爆痛「子宮積水出血」！醫曝：經期前容易發生

H杯妹「胸部放桌上」被酸綠茶！　她喊冤：就是那麼尷尬

中配摩沙淺淺嗆亞亞「該滾就滾」　喊話移民署要硬起來

學童安全不馬虎！新北推交通寧靜區、智慧停車　打造安心上下學路

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

#台中 男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

想臨停警用車格遭拒　議員賴清美喊冤 #彰化 #王功派出所

蕭敬騰「緊牽Summer」重現：她是我老婆　婚後變活潑了！張口就放閃「霸氣買單」

吳映潔產後驚喜現身《嗨！營業中5》　莎莎重逢泛淚..姚元浩：回來就好

【考前的咖啡廳】 內用區全在K書！連 #搖搖馬 也有人

陳妍希離婚後近況曝光 合體歐陽娜娜看演唱會

桃市電動機車最高額補助拍板　五大專案加碼最高3萬6000元

台灣新地標「台中101」5年後開幕　盧秀燕曝地點：業績上看千億

兼3份工！父母要求孝親費喊「妳多賺就多給」　她無奈：哥躺平多年

中配「焦慮主婦Lia」酸亞亞：回娘家千萬別這樣做喔

探索高雄新鮮事！「港都認識王」帶你深度體驗在地私密景點

網傳陸客到金門體檢免錢　金門衛生局打臉：一定要有健保卡

玩具弄幾下　突下腹爆痛「子宮積水出血」！醫曝：經期前容易發生

H杯妹「胸部放桌上」被酸綠茶！　她喊冤：就是那麼尷尬

中配摩沙淺淺嗆亞亞「該滾就滾」　喊話移民署要硬起來

學童安全不馬虎！新北推交通寧靜區、智慧停車　打造安心上下學路

日月光暨成大共研中心　共揭未來三年深化合作目標

嘉義縣攜手雲科大簽署合作宣言　助力消防職業安全

金髮Yuki涉偽造文書「要被辦」　情緒不佳...母急帶人掛急診

三星掌門人李在鎔訪小米同框雷軍　馬不停蹄再赴比亞迪談合作

用ChatGPT取代心理諮商　AI心理師真的懂你嗎？

護理師「夜班獎勵」延後發！衛福部：預計5月入帳

下游客戶庫存去化有成　研調估第二季DRAM價格跌幅收斂

梅根曝兒女照「紅髮複製黛妃基因」　推出時尚選品網站

譴責游智彬竟遭出征　詹江村轟：有想過新黨為何1席立委都選不上？

影／綠委再佔主席台！　葛如鈞拍影片嗆「冥主群像」

【考前的咖啡廳】 內用區全在K書！連 #搖搖馬 也有人

生活熱門新聞

一口氣降12℃　「鋒面掃全台」時間曝

常吃「1食品」要小心！權威醫：我都不敢吃

快訊／09:40花蓮發生有感地震　台北感受搖晃

金髮Yuki低沉男聲曝！YTR怒踢爆

研究：「1類食物」連吃5天　大腦、肝臟都壞了

快訊／09:40花蓮近海規模5.1「極淺層地震」　最大震度4級

大甲媽、白沙屯媽進彰化　2大休息區今年不開放

妙齡女搭Uber曝：自己在家　司機竟鬼祟找上門

加油站員工面露痛苦洗車！她「羊笑錄影」炎上

天冷騎車要先暖車嗎　YAMAHA曝解答

金星水星同步逆行！12星座「最新運勢」　水瓶有莫名憂愁

中配摩沙淺淺嗆亞亞「該滾就滾」

家寧騎虎難下！　律師：只好繼續演下去對抗「大魔王」

陸配亞亞不離台　抖音網紅疑惑：怎麼又不走了呢

更多熱門

相關新聞

即／海象不佳！金泉小三通今上午暫停航

即／海象不佳！金泉小三通今上午暫停航

金門地區今（25日）上午濃霧再度來襲，金泉航線因海象不佳，八方客輪上午8時30分泉州石井-金門水頭，9時50分金門水頭-泉州石井航班停航。金門縣港務處提醒旅客搭船前，預先向船公司確認航班。不便之處敬請見諒，如有疑問請洽詢金門縣港務處082-324280。

金門石蚵文化季4/12登場！百名大胃王搶獎金

金門石蚵文化季4/12登場！百名大胃王搶獎金

金門林兜田野大火緊鄰民宅　消防2水線搶救畫面曝

金門林兜田野大火緊鄰民宅　消防2水線搶救畫面曝

福建擬蓋「金門供水第2通道」最快5年完工

福建擬蓋「金門供水第2通道」最快5年完工

金門幼教博覽會盛大展開！3200人熱情參與　

金門幼教博覽會盛大展開！3200人熱情參與　

關鍵字：

金門健康檢查癌症篩檢健保卡健康管理

讀者迴響

熱門新聞

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告

即／八炯側攻失敗　衝「亞亞」記者會現場遭警壓制

我是台灣的孩子！　亞亞老公全台語控訴：暫停驅離處分

前男友爆金賽綸家人冷血舉動：她死不是因為金秀賢

即／Andy爆家寧海賺上億　新北檢出手要查有無逃漏稅

快訊／開獎了！　統一發票1、2月中獎號碼出爐

一口氣降12℃　「鋒面掃全台」時間曝

2000年0點0分出生！陸「世紀嬰兒」猝死

男吵架開車2度撞女鄰居　影片曝光

王鶴棣怒告「虞書欣大粉絲」！

大小S《娛百》Keyboard老師驟逝！

百萬網紅開「情色養生館」原因曝　15萬薪誘氣爆櫃姐下海

陸配「亞亞」拒離境　今將帶家人衝內政部

國道誇張活春宮！副駕妹子埋頭「上下吞吐」

「新朗日匯」6折騙10億　重金聘Joeman開箱業配

更多

最夯影音

更多

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

#台中 男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面