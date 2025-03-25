網傳陸客到金門體檢免錢　金門衛生局打臉：一定要有健保卡

▲網傳陸客到金門體檢免錢，金門衛生局表示，不要輕信未經證實的訊息。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

近來網傳陸客到金門體檢不用花一毛錢，還拿了一堆禮物還有藥，批評掏空台灣健保資源與福利。對此，金門衛生局表示，不要輕信未經證實的訊息，需要符合持有健保卡以及到國健署提供的資格查詢平台做查詢，符合以後才會直行體檢。

金門衛生局表示，相關的資格認定，都是以需要持有健保卡，國健署或是我們相關的醫療院所，會到國健署提供的資格查詢平台做查詢，所以醫療院所都是要查詢之後發現可以做，才會實際去做，所以首先一定要有健保卡，另外要在資格平台上面查詢通過之後才會執行，這個都是屬於國健署推行的政策，相關的費用都是由國健署那邊做指引。

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金門衛生局呼籲民眾，不要輕信未經證實的訊息，應以官方公告為準，並善用政府提供的免費健康檢查服務，透過早期篩檢與健康管理，降低罹患重大疾病的風險。歡迎符合資格的民眾攜帶健保卡至鄉鎮衛生所或特約醫療機構接受檢查，與家人一同關心健康，提升生活品質。

金門衛生局指出，成人預防保健及B、C型肝炎篩檢服務：本計畫依據衛生福利部國民健康署指導推行，凡持有健保卡、符合成人預防保健服務篩檢資格(30至39歲每5年1次；40至64歲每3年1次；65歲以上民眾、55歲以上原住民、35歲以上小兒麻痺患者每年1次）或B、C型肝炎篩檢資格(45至79歲一般民眾；40至79歲原住民終身免費1次)可接受一次免費的成人健康檢查。檢查項目包括血壓、血糖、血脂肪、肝功能、腎功能、尿液分析、C型肝炎抗體及B型肝炎抗原等，以評估個人健康狀況並預防慢性疾病。

四大癌症篩檢：依據衛生福利部國民健康署及口腔健康司癌症篩檢計畫，提供持有健保卡民眾以下免費篩檢服務：

1.子宮頸癌篩檢：25-29歲女性每3年1次，30歲以上女性每年1次免費子宮頸抹片檢查。

2. 乳癌篩檢：40至74歲女性，每兩年可接受一次免費乳房X光攝影檢查。

3. 大腸癌篩檢：45-74歲及40-44歲具家族史者民眾，每兩年可接受一次免費糞便潛血檢查。

4. 口腔癌篩檢：30歲以上且有嚼檳榔或吸菸習慣的民眾，每兩年可接受一次免費口腔黏膜檢查。