暑期工讀來了！彰化縣府招募703名大專生　即日起開始報名

▲彰化縣政府即日起招募大專生暑期工讀。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府為促進青年就業，今(26日)正式啟動114年度「大專青年暑期返鄉工讀計畫」，投入4,556萬元經費，招募703名大專生參與，即日起至4月11日開放線上報名，提供多元豐富的暑期工讀機會，讓青年學子在賺取生活費用的同時，也能累積實務經驗，回饋家鄉，並深化對在地的認同。

縣府表示，此次計畫主要包含三個面向：首先是針對學童的學校營隊工讀，招募508名大專生擔任營隊輔導員，設計並執行為期六週的主題式課程，涵蓋英語、AI、科學、職涯探索、食農、體育、童軍、閱讀與作業指導等多元領域，提升學童學習體驗及參與度。 透過「青春大手牽小手」的模式，讓大專生運用自身專業，陪伴學童成長，培養其自主思考與團隊合作能力。

▲彰化縣政府即日起招募大專生暑期工讀。（圖／彰化縣政府提供）

其次招募42名大專生至遊學中心、科技教育及自造中心，另外，為協助大專生探索公部門職涯，計畫也提供153個公部門工讀名額，讓學生於7月1日至8月31日期間，進入縣府各單位實習，學習公部門運作模式，培養職場軟實力，為未來就業做好準備。 這項計畫也讓學生有機會親身體驗公務員的工作內容，進而評估自身是否適合從事相關職涯。

教育處強調，此計畫不僅是青年學子的成長契機，也是縣府推動青年友善城市的重要策略，透過官民合作，共同打造更具競爭力與永續發展的彰化。 有意參與的青年學子，請把握機會，踴躍線上報名。報名網址教育處： https://svcs.chc.edu.tw/；青發處https://edesk.chcg.gov.tw/eservice/applymodelist

▲彰化縣政府即日起招募大專生暑期工讀。（圖／彰化縣政府提供）