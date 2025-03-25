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闖紅燈穿越人行道　伸港小姊妹遭撞飛先後不治！無照阿北起訴

▲彰化伸港3姊弟返家影像。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲伸港鄉3姊弟遭休旅車撞擊送醫急救畫面。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港鄉陳家小姊妹去年2月22日晚間遭1名蕭姓阿伯無照駕駛撞飛，2人傷勢嚴重入院搶救，姊姊9月5日宣告不治，而9歲的妹妹與死神搏鬥251天後也宣告不治，事故鑑定會結果出爐，認定蕭男夜間行經劃設有行人穿越道路口，未注意車前狀況，與姊妹死亡有因果關係，依過失致死罪嫌提起公訴，請求法院加重其刑。

▲伸港鄉3姊弟遭休旅車撞擊送醫急救。（圖／民眾提供）

▲伸港鄉3姊弟遭休旅車撞擊送醫急救。（圖／民眾提供）

回顧該起車禍案件，案發當晚蕭男要去朋友家泡茶，行經建國路與美港公路交岔路口時看到綠燈直行，陳姓3姊弟闖紅燈穿越人行道，當時蕭男煞車不及將姊弟3人撞飛，僅弟弟受到輕傷，姊妹傷勢嚴重，送醫院時一度失去生命徵象，分別送往秀傳及彰基醫院搶救，但仍因傷重搶救救不治。

起訴書指出，蕭男到案時坦承，全案經送交通部台中監理站彰化縣區車輛行車事故鑑定會及覆議會鑑定，經覆議結果，認被告蕭男駕駛小客車，夜間行經劃設有行人穿越道之行車管制號誌交叉路口，未注意車前狀況為肇事次因，與姊妹死亡有相當因果關係，依犯道路交通管理處罰條例第85條第1項第1款、第5款，刑法第276條之未領有駕駛執照駕車、行近行人穿越道不依規定讓行人優先通過，依涉過失致人於死罪嫌提起公訴，請求地院加重其刑。

▲伸港鄉3姊弟遭休旅車撞擊送醫急救。（圖／民眾提供，以下同）

▲伸港鄉3姊弟遭休旅車撞擊送醫急救。（圖／民眾提供）

調解時小姊妹的阿公曾求償1200萬，雙方協調破裂，案經姊妹的爸爸委由父親(姊妺的阿公)及廖姓生母委由律師提出告訴，蕭男曾受訪說，自己因為無照駕駛被開罰2萬4000元，老婆因為是車主，也連帶遭罰2萬多，一共有近10萬車損，車子也因此報銷，當時他質疑3姊弟闖紅燈，強調「我違規，無照該開罰的罰了，但對方闖紅燈，根本就來不及煞車」，檢方傳喚他時，也是剛洗腎，對於不慎撞死2姊妹大感無奈。

▲彰化伸港3姊弟返家影像。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲伸港鄉3姊弟放學返家最後身影。（圖／民眾提供）

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