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狼師蓋棉被性侵遭判16年！女求償100萬　過10年追訴期遭駁回

▲彰化戴姓狼師猥褻、性侵6國中少女，二審判16年。（資料圖／民眾提供）

▲戴姓教師，藉口對國中女學生蓋棉被性侵得逞。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化溪湖鎮一名戴姓狼師，於20年前，接續對6名國中少女藉口看胸部發育，用口襲胸消除乳房堆積、蓋棉被性侵等行為，遭依犯猥褻、強制性交等14罪，二審遭判16年徒刑，其中一名被害女子因遭戴師強制性交長達2年，求償精神撫慰金100萬元及利息，民事庭認為已超過民法規定10年時效，將聲請駁回。

依據判決書指出，原告A女主張，戴老師在2005年至2007年期間，當時她就讀國中，在戴師開設的家教班內對其進行性侵害，刑事庭已作出判決，請求損害賠償100萬元及利息。

法官審理，原告A女指控自國中二年級起，在戴師補習班住所補習期間遭長期性侵。首次侵害發生於2005年(20年前)4月1日前後，被告以單獨輔導為由，將她帶到臥室，以棉被遮掩後性侵，致其下體撕裂出血，當時因年幼無知，初期未意識到遭受性侵，僅向女同學透露，直到16歲前每週持續性侵，並脅迫她以「老公」相稱。

▲彰化戴姓狼師猥褻、性侵6國中少女，二審判16年。（資料圖／民眾提供）

▲彰化戴姓狼師猥褻、性侵6國中少女，二審判16年。（資料圖／民眾提供）

案件審理中，D女證實A女早年即求助未果；K女、I女則指證被告與A女異常親密，包括互稱老公老婆、持有住所鑰匙等。法院認定，性侵案件舉證雖難，但A女陳述具體，與證人證詞及事證高度吻合。法官認定被告辯稱證據不足，但未能合理解釋其與未成年學生的不當互動，被告利用師生權力關係長期性侵學生，構成強制性交罪。

被告主張，未對她強制性侵，僅承認曾是女子的數學家教老師，且雙方在案發期間確實有師生關係，當時還有其他當年女同學證稱，有聽聞其他同學稱看到雙方簡訊互稱「老公」、「老婆」，對於案情陳述與其他證人證述明顯不符，認為原告請求的精神慰撫金過高，事件發生在2005年，於2024年1月22日才提起民事求償，已過了民法10年時效，拒絕給付。

法院審酌原告及相關證人的證詞，認為原告提出的民事訴訟已超過民法規定的10年時效，將女子的聲請駁回。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護被害人隱私,避免二度傷害，請尊重身體自主權，
性侵害就是犯罪，拒絕性騷擾　請撥打110、113。

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