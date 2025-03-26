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林男欠繳650筆29萬5千元　行政執行署台南分署查封土地後繳清

▲32歲林姓男子欠繳650筆29萬5千元，行政執行署台南分署強制執行，查封林男名下土地，林男於收到查封函後，即至分署繳清全部欠款。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲32歲林姓男子欠繳650筆29萬5千元，行政執行署台南分署強制執行，查封林男名下土地，林男於收到查封函後，即至分署繳清全部欠款。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

32歲林姓男子欠繳650筆29萬5千元，行政執行署台南分署強制執行，執行人員發現林男於台南市永康區有一筆持分土地，乃函請地政機關辦理查封登記，林男於收到查封函後，即至分署繳清全部欠款。

行政執行署指出，32歲林姓男子因持機車駕照駕駛小型車及違規行駛路肩、在交岔路口十公尺內臨時停車、未依規定繳交停車費、通行費等，經台北市交通事件裁決所裁罰636張罰單，金額27萬9142元；此外林男欠繳2023年7月至2024年6月份之全民健康保險費及違反空氣污染防制法罰鍰等，合計移送金額29萬5054元，逾期未繳納，經台北市交通事件裁決所等移送法務部行政執行署台南分署強制執行。

台南分署表示，執行人員於收案後，執行人員發現林男於台南市永康區有一筆持分土地，即函請地政機關辦理查封登記，林男於收到查封函後，即至分署繳清全部欠款。

台南分署提醒，分署不會以電子郵件、LINE寄發傳繳通知書，請民眾接獲疑似詐騙的傳繳通知書時，切勿點選連結，並利用官方網站查詢分署電話（06-2134322），向承辦人員查證是否屬實，以免落入詐騙集團設下的陷阱。

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