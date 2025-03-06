屏鵝公路狂催油門「罰單欠稅全拒繳」　愛車當街被查扣...她傻眼

▲屏東執行分署查封女子自小客車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名女子從111年6月間起，多次開車行經台26線屏鵝公路區間測速路段時，行車速度超過限速，且未超過40公里，分別被罰款並記違規點數1點，加上其他欠稅，累計115件案件，積欠近16萬元不理，屏東執行分署會同屏東監理站採取科技執法，找到她的自小客車查封，讓她想辦法繳清罰款。

這名女子除積欠超速違規交通罰單外、尚欠使用牌照稅、高速公路電子收費車道之通行費、汽車燃料使用費等款項未繳，自111年起迄今累欠115件案件約近16萬元稅費罰鍰未繳納。案件陸續移送至法務部行政執行署屏東分署執行，分署收案後扣押該女子存款、薪資，未扣到金額，她名下僅有一台車齡5年內中華汽車，分署通知她在指定期日到分署並將車輛交出，她未予理會。

屏東執行分署與屏東監理站、屏東縣政府財稅局攜手運用科技執法，合作追查義務人車輛下落行之有年，日前分署執行人員行經潮州地區接獲通報發現義務人車輛停在路旁，分署執行同仁確認無誤後進行查封，正要通知拖吊車時，義務人家人購物回來當場表示希望辦理分期繳納，分署告知須繳清欠稅費罰款，再塗銷查封。

為杜絕危險駕駛，維護用路人安全，鑑於「速度管理」對道路安全的重要性，112年6月30日起，將嚴重超速由現行超過規定之最高時速60公里調降為最高時速40公里。因此，駕駛人的行車速度超過規定之最高時速40公里以上，就屬於「道路交通管理處罰條例」第43條危險駕駛，最高可處36000元罰鍰，並當場禁止其駕駛、記違規點數3點及參加道安講習、吊扣該汽車牌照半年。

屏東分署表示義務人如有經濟上困難無法一次繳清欠稅費罰款，可檢具相關證明文件至分署辦理分期繳納，切勿置之不理。屏東分署再次呼籲民眾在駕駛汽(機)車時，請遵守道路速限，切莫貪快而超速，不僅傷財，也會危及到用路人生命安全，甚至觸犯刑責，得不償失。