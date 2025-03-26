博弈教父2億交保撤銷！今現身再戰羈押庭　林明佐消瘦坐輪椅出庭

記者許權毅、吳佩蓁／台中報導

九州博弈集團涉洗錢超過400億元，該集團總裁陳政谷還吸收前刑事局三線二星高官林明佐為內鬼洩密，2人遭收押300多天後，17、18日分別以2億元、1200萬元交保，事後檢方抗告成功，台中高分院撤銷交保裁定，發回地院。台中地院今（26日）召開羈押庭，稍早林明佐穿著一身黑，坐在輪椅上抵達法院，下午3時48分許陳政谷也趕抵法院準備出庭。

▲林明佐1200萬交保遭撤銷，26日下午坐輪椅出庭 。（圖／記者許權毅攝）

台中地院17日裁定陳政谷以2億元天價交保金交保，限制住居，限制出境出海8月，停止羈押期間不得於同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為，每週應於指定時間至派出所報到，隔天一早陳政谷妹妹便帶著2億現金前往辦保。至於林明佐則於18日下午裁定以1千200萬元金額交保，林家屬趕在21日期限前，帶著1200萬元交保金到地院完成辦保。不過2人交保僅8天，檢方就抗告成功，26日下午台中地院再度召開羈押庭。

▲九州博弈集團總裁陳政谷（右）。（圖／記者許權毅攝）

台中地院今日下午4點開羈押庭，稍早，林明佐躲過大門媒體，悄悄從樓下進入法院，只見他帶著帽子、口罩，一身黑衣黑褲包緊緊坐在輪椅上，迅速被推進法院，昔日刑事戰將風光不再。下午3時48分許陳政谷現身法院地門，他戴著口罩快步進入法院。

