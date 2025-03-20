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設公司與中國合作「學校裡開董事會」　國防大學教授5萬交保

▲桃園地檢署檢察官今天指揮台北市調處人員兵分五路前往國防大學、葛明德教授住處搜索，帶回9名被告與證人偵訊。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署檢察官今天指揮台北市調處人員兵分五路前往國防大學、葛明德教授住處搜索，帶回9名被告與證人偵訊。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署檢察官昨（19）日指揮台北市調處兵分五路搜索國防大學中正理工學院、葛明德教授辦公室與住處搜索，將葛等3名被告與7名證人帶回台北市調處偵訊，昨天深夜移送桃園地檢署由檢察官複訊，經檢察官偵訊後葛姓、張姓與廖姓被告分別依5萬、5萬與3萬元交保。

據了解，2023年12月間，時任民進黨立委林靜儀於立法院國防外交委員會上質詢，指稱國防大學教授葛明德主持「先進系統工程研究中心」，但私下與張姓股東合夥設立「德創」公司與中國技術合作，葛更多次進出中國，公司甚至在國防大學裡召開董事會，時間則長達10年，林靜儀質疑恐引發嚴重國安危機。

桃園地檢署檢察官昨天上午指揮台北市調處向桃園地院聲請搜索票，兵分五路搜索國防大學中正理工學院、葛明德公司與住處等地，將葛明德、張姓股東與廖姓被告等3人與7名證人帶回台北市調處訊問，深夜移送桃園地檢署由檢察官漏夜偵訊。

桃園地檢署檢察官經訊問後，葛姓被告等3人涉嫌詐欺等罪嫌，葛姓、張姓被告等人於今天上午8時許以5萬元、廖姓被告3萬元交保候傳；至於葛姓被告申請專利部分，經檢方初步調查，尚未查出專利申請涉及研發計畫與國防秘密有關，檢方將另行偵辦。

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