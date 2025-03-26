蘆竹運動中心「泳池吃人」！她遭排水孔吸入險溺水　官方回應了

▲21日晚間，1名媽媽在蘆竹運動中心陪孩子在兒童池戲水時，突被吸水孔吸住，難以掙脫。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

桃園市蘆竹運動中心泳池21日晚間6時許，1名媽媽在兒童池與孩子戲水時，突遭到牆上吸水孔洞吸住，無法掙脫，只好請孩子去呼救。在獲救後，媽媽背部也留下嚴重吸痕。隨後，桃園市議員黃瓊慧也將此事上傳至社群媒體，引起網友熱議。對此，蘆竹運動中心表示，目前已經停止運行發生意外的設施，並加強周邊警示標語，也與受傷的女子聯繫，並積極處理後續的賠償程序。

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▲該名媽媽的傷勢。（圖／翻攝畫面）

21日晚上6時許，1名媽媽在陪同孩子於蘆竹運動中心泳池兒童池戲水時，突然遭到牆上戲水設施的吸水孔吸住，強大吸力讓女子一時無法順利掙脫，只好請孩子去通知工作人員協助。

26日桃園市議員黃瓊慧，將此事上傳至社群媒體thred上，引起眾多網友討論。貼文指出，1名媽媽在上周五帶孩子至蘆竹運動中心游泳，突然被排水口吸住無法脫困，只好請孩子去呼救。貼文中可見媽媽的傷勢嚴重，背上明顯印有排水孔的痕跡，可見吸力之強大。

對此，蘆竹運動中心表示，對受害女子造成傷害的是兒童池戲水設施花閥的吸水孔，先前在設計此設施時，已為了減緩吸水孔的吸力特意設計了2個吸水孔，孰料卻仍導致民眾受傷。目前，運動中心已經聯繫受傷的媽媽，並積極處理後續的賠償事宜。

蘆竹運動中心指出，兒童池的花閥設施如今已經暫停運作，並且在事發當日就已經請維修人員進行設施檢查，確認設施無異常現象，未來將會再持續商討設施的修正方向，待有定案以後才會將其再次開啟。

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