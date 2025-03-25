路易莎內用區被一票學生霸佔「1人用3個位置」　網教2招反制

▲座位區被學生霸佔。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者施怡妏／綜合報導

咖啡廳近年來成為不少年輕人的K書首選，就有網友表示，日前到路易莎消費，想吃個下午茶享受悠閒時光，看了一圈內用區，座位都滿了，被許多學生用書包、書本佔走，一個人就佔了3個位置，最後找好外帶到附近公園食用。對此，有網友分享2招，直接坐在有物品的座位，或直接問「這裡有人坐嗎？」

有網友在Dcard發文，「路易莎座位全被佔完」，到路易莎享用下午茶，結帳後發現二樓內用區被學生佔滿，一個人就用了2、3個座位，堆放書本以及書包，「我是不知道他們有沒有消費啦，至少我看大部分的桌上都是沒有餐點的，也可能拿去丟了」。

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他坦言，不介意學生在這裡讀書，「但是能不能不要把旁邊的桌子椅子，都用書包書本佔走，其他人也需要座位啊」，最後他只好帶著餐點到公園享用。

貼文曝光，許多網友有同感，不僅在路易莎，星巴克等咖啡店都很常見，網友們分享2招，直接坐在有物品的座位，物品主人看到後通常會自行移開，或者主動詢問「請問這裡有人使用嗎？」多數情況下對方都會讓位。

其他網友則留言，「最靠北的是那種，東西全部丟在位置上，人跑去吃午餐，一次消失好幾個小時」、「這真的是惡習，為什麼要讓包包也坐一個位子」、「他放他的，你坐你的，來吵就跟他奉陪」、「至少看過二次有人跟佔位仔吵起來，越來越多人敢出聲了，要唸書就去圖書館或家裡，除非有持續消費才有資格佔位」。