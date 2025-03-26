約好8年後挖時空膠囊！他赴約「全班僅1人到場」：連班導都忘了

▲男大生獨守8年前約定，全班35人僅他記得埋信。（圖／翻攝自X）

記者閔文昱／綜合報導

許多學校都有「埋時空膠囊」的活動，有的是為了紀念青春，有的是想留訊息給未來的自己，不過近日在日本卻出現心酸一幕。一名日本大學生遵守約定準時到8年前全班一起埋下時空膠囊的地點，不料到場後卻發現全班35名同學中僅有他1人到場，就連導師都缺席，讓他相當失望。畫面在網路曝光後，瞬間引發熱議。

這名日本大學生在社群平台X上分享畫面，只見照片記錄了8年前他與全班35名同學及班導師在小學畢業典禮當天，共同埋下了寫給未來自己的信，並約定在2025年3月22日下午5點30分集合挖出。

然而，轉眼8年過去，他如期赴約卻發現現場空無一人，僅有自己記得這個約定，讓他不禁感嘆，「只有我記得8年前的約定，真讓人鬱悶。連班導都不記得了，真要命啊。」

貼文曝光後，至今已累積超過3000萬次瀏覽，原PO也藉此請求網友將文章轉發給他的34 位老同學。最終在網友的幫助下，原PO透露目前已找到2名同學，「感謝大家，我們已有了進展！」