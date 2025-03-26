丈夫出軌妹妹！人妻氣炸「放火燒不忠鵰」　趁他滅火持刀追砍

▲巴西一名女子抓包丈夫出軌她的妹妹，氣得放火焚燒丈夫的生殖器，並持長刀追砍丈夫。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

巴西聖保羅（Sao Paulo）一名女子懷疑丈夫與自己的妹妹有染，竟憤怒地將丙酮潑灑在丈夫的生殖器上並縱火焚燒，待丈夫忙於「滅火」時再乘機追砍，導致丈夫帶傷在家中四處逃竄，鮮血灑落全家，場面觸目驚心。

據當地媒體報導，這起事件發生於18日下午。當天，女子提前回家，不料卻意外發現丈夫在家中赤身裸體。心中生疑的女子拿起丈夫的手機查看，結果發現丈夫與自己的妹妹不僅互傳曖昧信息，丈夫的手機內居然還存有妹妹的裸照，令女子怒不可遏。

震怒之下，她抓起家中的一瓶丙酮，直接潑向丈夫的生殖器，並點火焚燒，導致丈夫嚴重受傷。痛楚萬分的他連忙滅火，不料妻子卻拿起一把刀追砍丈夫，導致受傷的丈夫在家中四處逃跑，全家的地板也沾滿血跡，場面嚇人。

接獲報案的警方抵達現場後，以謀殺未遂罪將妻子逮捕，並將受重傷的丈夫送院急救。事後，網上流出一段影片，顯示這名女子手持大刀，憤怒地威脅要殺死自己的丈夫和妹妹，疑似仍處於極端情緒之中。目前，警方尚未公佈這名女子是否已遭拘捕，媒體也不清楚丈夫的健康狀況，但此事已在當地社會引發熱議。