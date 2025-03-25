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選美皇后幫男動陰莖增大手術　「大鵰從此不舉」驚揭是無照庸醫

▲▼巴西前選美皇后哈伊梅（Luana Nadejda Jaime）無照為病人動手術，引發醫療事故後被通緝。（圖／翻攝自X）

▲巴西前選美皇后哈伊梅（Luana Nadejda Jaime）無照為病人動手術，引發醫療事故後被通緝。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

巴西前選美皇后哈伊梅（Luana Nadejda Jaime）沒有醫療執照，卻非法為病人執行陰莖增大手術，引發多起醫療事故後遭國際刑警組織通緝。當地警方表示，這名女子偽造醫學資格證書行騙，並在得知將被逮捕後逃往歐洲，目前行蹤不明。

據《每日郵報》報導，哈伊梅此前自稱是護理師，並在戈亞斯州（Goiás）阿帕雷西達－迪戈亞尼亞（Aparecida de Goiânia）的診所，為多名患者進行「侵入性」整形手術。報導稱，有4名病人在她的診所接受手術後身體嚴重受損，其中一名男子更在接受陰莖增大手術後，因手術失敗從此無法勃起，憤而向警方報案。

這名受害者表示，他原以為自己接受的是皮膚填充注射，所以才答應接受手術，希望能藉此增添自己的「男子氣概」，未料手術後卻完全失去生殖功能。警方進一步調查發現，另有2名病人曾在該診所接受治療後出現嚴重併發症，被緊急送往醫院治療。

有鑑於受害病患人數眾多，巴西國家警察已將哈伊梅列入國際刑警組織的紅色通緝名單。警方透露，她在得知自己即將被捕後迅速逃往歐洲，但具體下落不明。同案的另一名嫌犯、哈伊梅的伴侶達席爾瓦（Maria Silvania Ribeiro da Silva）則在3月20日於月球診所落網。

檢方指出，盧安娜與共犯偽裝成專業醫護人員，以「高級整形專家」名義行騙。儘管當局去年已對她們的非法醫療行為發出警告，但後續仍有病人因此受害。戈亞斯地區護理委員會已將2人從會員名單中除名，並強調她們「既非專業護理人員，也未持有任何合法醫學執照」。

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