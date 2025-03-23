月入20萬尪出差努力賺錢！嬌妻在台瘋狂約砲「睡遍台中摩鐵」

▲一名月入20萬的男子出國出差，嬌妻卻在台灣約砲。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

台中市一名男子阿德（化名）經營一間工廠，每月收入超過20萬元，家中經濟情況還算優渥，怎料嬌妻小婷（化名）卻趁著他出國出差的空檔，使用交友軟體約砲，足跡遍布台中各大摩鐵，導致他戴了滿頭綠帽。台中地院審理後，判小王阿宏（化名）須賠30萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿德與小婷結婚多年，2人共同育有2名女兒，婚姻生活還算融洽。阿德平時自己經營工廠，每月收入超過20萬元，一家人的生活也算優渥。

不過，2024年5月間，小婷下載了某款交友軟體，認識了阿宏以後，便開始跟阿宏頻繁聊天。阿德同年5月底到國外出差工作，小婷便開始與阿宏相約見面，並且先後到台中、南投等地投宿，且入住的地方都是十分高級的摩鐵。

▲一名月入20萬的男子出國出差，嬌妻卻在台灣約砲。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



小婷一試成主顧，就連阿德返國以後，也時常趁著空檔與阿宏相約開房。直到後來小婷刪除交友軟體，阿宏開始以死相逼，甚至要公布摩鐵內恩愛的錄音、錄影，小婷迫於無奈之下，只能向阿德坦承出軌的情事。

阿德努力出國賺錢，嬌妻卻在台灣與人約砲，讓他大受打擊，氣得他將阿宏告上法院，求償200萬元。對此，阿宏則辯稱，當初認識時，小婷並未如實告知已婚身分，且因為他沒錢、曾經感情受創，因此多次拒絕小婷邀約，最後實在盛情難卻，才在小婷開車載送下，一起到摩鐵溫存，後來知道小婷已婚，便與對方斷開聯繫。

對此阿宏的說法，台中地院法官不予採信，不過衡量阿宏高職肄業、無業無收入等條件後，認為精神撫慰金應減至30萬元較為適當，最終判阿宏須賠30萬元，全案仍可上訴。