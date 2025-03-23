　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

月入20萬尪出差努力賺錢！嬌妻在台瘋狂約砲「睡遍台中摩鐵」

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲一名月入20萬的男子出國出差，嬌妻卻在台灣約砲。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名男子阿德（化名）經營一間工廠，每月收入超過20萬元，家中經濟情況還算優渥，怎料嬌妻小婷（化名）卻趁著他出國出差的空檔，使用交友軟體約砲，足跡遍布台中各大摩鐵，導致他戴了滿頭綠帽。台中地院審理後，判小王阿宏（化名）須賠30萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿德與小婷結婚多年，2人共同育有2名女兒，婚姻生活還算融洽。阿德平時自己經營工廠，每月收入超過20萬元，一家人的生活也算優渥。

不過，2024年5月間，小婷下載了某款交友軟體，認識了阿宏以後，便開始跟阿宏頻繁聊天。阿德同年5月底到國外出差工作，小婷便開始與阿宏相約見面，並且先後到台中、南投等地投宿，且入住的地方都是十分高級的摩鐵。

▲▼男女,兩性,外遇,出軌,偷拍,偷情（圖／免費圖庫Pakutaso）

▲一名月入20萬的男子出國出差，嬌妻卻在台灣約砲。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

小婷一試成主顧，就連阿德返國以後，也時常趁著空檔與阿宏相約開房。直到後來小婷刪除交友軟體，阿宏開始以死相逼，甚至要公布摩鐵內恩愛的錄音、錄影，小婷迫於無奈之下，只能向阿德坦承出軌的情事。

阿德努力出國賺錢，嬌妻卻在台灣與人約砲，讓他大受打擊，氣得他將阿宏告上法院，求償200萬元。對此，阿宏則辯稱，當初認識時，小婷並未如實告知已婚身分，且因為他沒錢、曾經感情受創，因此多次拒絕小婷邀約，最後實在盛情難卻，才在小婷開車載送下，一起到摩鐵溫存，後來知道小婷已婚，便與對方斷開聯繫。

對此阿宏的說法，台中地院法官不予採信，不過衡量阿宏高職肄業、無業無收入等條件後，認為精神撫慰金應減至30萬元較為適當，最終判阿宏須賠30萬元，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
478 2 5152 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張菲媳結婚12年約會放閃　翁馨儀甜勾脖張少懷
尪出差努力賺錢　嬌妻在台瘋狂約砲
TPBL超辣女球迷看球畫面瘋傳！導播一切鏡頭全場震撼：跪求I

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

月入20萬尪出差努力賺錢！嬌妻在台瘋狂約砲「睡遍台中摩鐵」

中鋼工程師同事爬玉山　友驚見「血跡」…25歲男女墜谷380m遭雪埋

山難再添一死！獨攀男挑戰尾上、深堀縱走失聯　搜救人員尋獲遺體

柯文哲「晚上痛醒」傳有血尿　北所回應已協助看診

快訊／新店河濱公園發現浮屍！死者身分確認「是失聯少年」

台東婦要匯60萬「支付房屋款項」　行員報警阻詐保住積蓄

與民眾黨公職推擠！史書華否認假摔　「我被衝撞飛出去」怒提告

比特犬咬人敲警鐘！樹德科大擬辦寵物經營系　正視毛經濟潛在公安

欠銀行20萬...三重26歲警派出所頂樓中彈亡　母接噩耗北上認屍

花蓮休旅車撞分隔島起火「燒到剩車殼」　駕駛自行脫困送醫

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

#天燈 墜落釀禍？ #平溪 鐵皮屋起火

汪蘇瀧首唱〈像晴天像雨天〉　好喜歡你～夢回《難哄》

#台東 #賽車手 「拖鞋卡油門」暴衝！撞4車翻覆畫面曝

【阿公的小棉襖】孫女撒嬌求阿公幫按摩！媽看不下去

林予晞否認因黃子佼遭《與惡2》換角　立場不變「成為善意的陌生人」

月入20萬尪出差努力賺錢！嬌妻在台瘋狂約砲「睡遍台中摩鐵」

中鋼工程師同事爬玉山　友驚見「血跡」…25歲男女墜谷380m遭雪埋

山難再添一死！獨攀男挑戰尾上、深堀縱走失聯　搜救人員尋獲遺體

柯文哲「晚上痛醒」傳有血尿　北所回應已協助看診

快訊／新店河濱公園發現浮屍！死者身分確認「是失聯少年」

台東婦要匯60萬「支付房屋款項」　行員報警阻詐保住積蓄

與民眾黨公職推擠！史書華否認假摔　「我被衝撞飛出去」怒提告

比特犬咬人敲警鐘！樹德科大擬辦寵物經營系　正視毛經濟潛在公安

欠銀行20萬...三重26歲警派出所頂樓中彈亡　母接噩耗北上認屍

花蓮休旅車撞分隔島起火「燒到剩車殼」　駕駛自行脫困送醫

從V3大白花到彩色蝴蝶蘭　「他讓」台灣蘭業重返國際榮耀

民進黨「人民是頭家」宣講大爆滿！　台南鄉親熱烈參與

每天走1萬步還戒奶茶！男「反變胖1公斤」　醫揭原因

張菲媳結婚12年約會放閃　翁馨儀甜勾脖張少懷：以為在度蜜月

月入20萬尪出差努力賺錢！嬌妻在台瘋狂約砲「睡遍台中摩鐵」

台灣大「超能戰隊勇闖未來」主題週人氣爆棚　超過1.2萬名球迷力挺

國產署「精華辦公廳」改建案拍板　中央首例規劃蓋住宅、商辦

米可白認情緒不穩又難受　心疼愛犬罹癌快走了：我好無力

中鋼工程師同事爬玉山　友驚見「血跡」…25歲男女墜谷380m遭雪埋

直擊／Jisoo突現身台下暴動「9千人群包圍她」　遺憾返舞台：太危險了⋯

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

社會熱門新聞

人妻尾牙爛醉遭性侵！廠商囂張撒鈔：我有錢

即／玉山2山友遭雪埋！搜救人員尋獲已無生命跡象

三重警派出所頂樓中彈亡　母接噩耗急奔認屍

快訊／三重厚德派出所傳槍響！20多歲男警陳屍頂樓

快訊／新竹凌晨驚傳巨響　消防局回應了

焚化爐技工月薪4萬開賓士　藏900萬現金

北上環島才1天！重機男花蓮過彎撞護欄墜斜坡喪命

即／竹聯幫發聲明：其它幫主人選「違背么哥遺願」

玉山2山友喪命魔王坡！遺體吊掛下山畫面曝

即／土城34歲女深夜墜樓！倒臥人行道慘死

人妻帶小王回家　客廳裸體被兒抓包

台3線騎士左轉遭重機撞噴　他傷重不治

Yuki到底是誰？　身分證、履歷、證照曝光全是假

厚德所2年2警自轟亡！三重分局回應了

更多熱門

相關新聞

外遇夫怨妻「假日都在騎單車」訴離　法官准了

外遇夫怨妻「假日都在騎單車」訴離　法官准了

一對已分房多年的夫妻，長期婚姻不睦，夫以從事社工工作的太太沉迷於戶外活動，經常安排假日整日從事單車運動，未盡家庭責任，且與異性友人關係曖昧，導致婚姻破裂。妻反駁，認為雙方仍維持正常夫妻關係，且先生有婚外情才是婚姻破裂的主因。屏東地方法院日前判准兩人離婚，可上訴。

吵架3分鐘能預估「未來6年關係」

吵架3分鐘能預估「未來6年關係」

人妻帶小王回家　客廳裸體被兒抓包

人妻帶小王回家　客廳裸體被兒抓包

快訊／新北鶯歌工廠排放一氧化碳　2員工中毒昏迷

快訊／新北鶯歌工廠排放一氧化碳　2員工中毒昏迷

賓士將機器人投入德國柏林工廠

賓士將機器人投入德國柏林工廠

關鍵字：

工廠出差出軌婚姻

讀者迴響

熱門新聞

韓國野火4消防員慘死！東南部進入緊急狀態

人妻尾牙爛醉遭性侵！廠商囂張撒鈔：我有錢

媽過世17年　男一查驚覺34萬遺產消失了

即／玉山2山友遭雪埋！搜救人員尋獲已無生命跡象

杜力來台22年拿不到身分證　嗆「這群人」爽領

三重警派出所頂樓中彈亡　母接噩耗急奔認屍

快訊／三重厚德派出所傳槍響！20多歲男警陳屍頂樓

佩甄願意和老公3P

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送

快訊／新竹凌晨驚傳巨響　消防局回應了

焚化爐技工月薪4萬開賓士　藏900萬現金

97萬老濕姬認了被騙裸照！

我阿公養2老虎！橋上放風照引朝聖

常吃「1食品」要小心！權威醫：我都不敢吃

美YTR樂樂法利「被禁止入境台灣」　移民署回應了

更多

最夯影音

更多

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面