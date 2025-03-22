桃園色人妻帶小王回家！「客廳內裸身看電視」被兒子拍下

▲桃園一名人妻帶小王回家，裸身看電視的畫面被兒子拍下來。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

桃園市一名人妻阿霞（化名）與丈夫阿龍（化名）結婚多年，怎料她竟在外面交了男友阿強（化名），並且將阿強帶回家發生性行為，並且裸身看電視，過程全被兒子拍了下來。桃園地院審理後，判阿霞、阿強須陪16萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿霞與阿龍2007年間結婚，婚後育有一子，一家三口共同居住在桃園一處房屋。怎料在婚姻關係存續期間，阿霞竟在外面交了男友阿強，還將人帶回家發生性行為，直到兒子通知了父親，出軌一事才曝光。

阿霞首次被抓包出軌後，非但沒有收斂，隔了一年多以後，又將阿強帶回家，2人赤裸上身、躺在客廳看電視的畫面，又全被阿霞的兒子拍了下來，照片也因此被發送到阿龍手中，讓阿龍怒不可遏。

▲桃園人妻將小王帶回家中，屢次被兒子抓包。（示意圖／免費圖庫Pexels）

此外，阿龍還發現，妻子除了將阿強帶回家以外，還跟阿強一起出國旅遊，行為已經逾越一般男女正常社交往來的情況，因此將2人告上法院，連帶求償80萬元。

對此，阿霞則供稱，2人只是普通朋友關係，並非男女朋友，也沒有跟阿強同居。且阿龍自從結婚以後，從未賺錢提供家用，反而是曾經染上毒癮，導致2人感情長年不睦，已經分居多年。

阿霞辯稱，她與阿強沒有發生性行為，兒子所拍下的裸身照片，也是在沒有經過她與阿龍的同意下所拍攝的，屬於非法取證，不能作為判斷依據。且儘管她有跟阿強外出旅遊，也沒有同房、其他舉止親密的舉動，應予以駁回。

不過，桃園地院法官審理後，並不採信阿霞的說法，最終判阿霞、阿強須連帶賠償16萬元，全案仍可上訴。