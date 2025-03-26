士林分署4／1拍賣！紅富海商辦剩4間　捷運站對面單坪只要11萬

▲士林分署4月1日聯合拍賣登場。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

壓軸拍賣即將登場！法務部行政執行署士林分署預定於4月1日下午3時舉行「123聯合拍賣會」，推出多項話題標的，其中備受矚目的，是與紅富海非法吸金案相關、位於淡水紅樹林捷運站對面的「安泰登峰社區」商辦大樓，現場還有汐止高爾夫球練習場停車場土地與數千件服飾精品同場競標，機會難得。

本次拍賣不動產類標的精彩可期。曾吸引大量買家詢問的淡水「安泰登峰社區」商辦，原共19間，已賣出15間，現僅剩最後4間連通戶（淡水區27至27-2號及27-8號6樓），每戶坪數約82至140坪，底價自1,031萬至1,588萬元不等，換算每坪約11至12萬元，遠低於周邊行情，吸引不少置產族關注。士林分署提醒，這是第三次拍賣，亦為最後競標機會，錯過恐難再見。

▼汐止區江北段的高爾夫練習場停車場內兩筆土地總面積近194平方公尺，底價分別為120萬元及6540元。（圖／記者黃宥寧翻攝）

另有位於新北市汐止區江北段的高爾夫練習場停車場內兩筆土地，總面積近194平方公尺，底價分別為120萬元及6,540元，鄰近圖書館、生活機能完善，極具潛力。此外，北市南港、新北八里、三芝等地共21筆土地亦將一同釋出，適合興建、投資或農作使用，選擇多元。

動產部分同樣吸睛，包含陽信、華泰等熱門股票，以及標榜擁有細胞製程產線的博訊生技無實體股票。另有知名女裝品牌「獨身貴族」服飾與飾品近50件無底價釋出，還有超過1,000件全新網拍女裝，每件僅售50至100元，令人驚喜連連。

▲知名女裝品牌「獨身貴族」服飾與飾品近50件無底價釋出 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

拍賣方式方面，不動產可採現場或通訊投標，動產則須現場喊價或變賣。士林分署提醒，有意參與者須攜帶身分證件於現場領牌，通訊投標資料則須於開標前1日寄達指定信箱，逾期不予受理。

多元標的、價格超值，從捷運商辦到品牌服飾，士林分署此次「123聯合拍賣會」可謂年度重頭戲，預料將吸引大批投資人與民眾到場競標。