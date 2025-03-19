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社會 社會焦點 保障人權

讓愛不缺席！士林分署長領司法新血　行動關懷訪視展現最暖人性

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林分署吳分署長(中)親自帶領6名學習司法官、1名學習執行官，會同健保署承辦人員前往訪視劉女。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部行政執行署士林分署秉持「執行有愛，公義無礙」理念，近日發現兩名義務人因經濟困境陷入生活難關，立即啟動關懷機制，並由分署長吳廣莉親自帶領學習司法官與學習行政執行官進行訪視，提供即時援助，並且相信7名司法人員能透過現場體認司法價值。

適逢法務部司法官學院第65期6名學習司法官及1名學習行政執行官至士林分署進行行政機關實務學習，士林分署特別安排學習人員參與訪視行動，讓未來的司法從業人員更深入理解弱勢義務人的處境，體現執法中的人性關懷。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲吳分署長代表士林分署以愛心社名義捐贈2000元慰問金予劉女，表達執行機關的關愛 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

洪姓女子因健康問題接受多次手術，無法工作，積欠38萬餘元稅款，僅仰賴區公所救助維生。3月14日，士林分署捐贈3,000元民生物資，協助度過難關。洪女感謝協助，並承諾康復後履行義務。

劉姓女子因前夫離家，獨力撫養女兒並照顧臥病母親，積欠健保費2萬餘元。士林分署通報社會安全網及健保署協助清償，並於3月18日捐贈2,000元慰問金及1,000元民生物資。劉女感謝這份援助，讓她更有勇氣面對生活挑戰。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲吳分署長親自探視劉女之臥病在床的母親，關切其健康狀況並表達深切慰問 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

吳廣莉表示，執法機關除依法執行，亦應秉持人道關懷，透過政府與社福資源幫助義務人重拾希望，士林分署將持續關注弱勢需求，落實公平正義。

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