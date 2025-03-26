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金高銀偷走咖啡！喬治克隆尼、Hanni、林柏宏現身北捷　兒童節春遊攻略一次搞定

▲ 金高銀偷走咖啡！喬治克隆尼、Hanni、林柏宏現身北捷，兒童節春遊攻略一次搞定。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

台北捷運再掀話題熱潮！這次不僅有喬治克隆尼、Hanni、林柏宏等大咖明星應援，還發生了一起「神秘咖啡失竊案」韓星金高銀「偷走」咖啡的畫面成為網路熱議話題。雀巢、ASICS、UGG、阿聯酋航空等品牌紛紛進駐捷運站，讓通勤族在移動之間，開啟探索春日新生活的旅程。

▲3月北捷宣傳▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲捷運變身「案發現場」，「神秘咖啡賊」金高銀在北捷橫行。（圖／記者鄭遠龍攝）

市政府站驚現「神秘咖啡賊」！雀巢攜手喬治克隆尼，將捷運站打造成咖啡探案現場，邀請通勤族化身「咖啡神探」，破解金高銀「偷走咖啡」的謎團，讓每天的通勤增添一抹趣味。此外，市政府站2號出口更驚喜變身「樂高F1賽道」，挑戰民眾的競速極限，讓上下班時光也能感受賽車般的極速快感。

▲3月北捷宣傳▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲市政府站2號出口更驚喜變身「樂高F1賽道」，挑戰民眾的競速極限。（圖／記者鄭遠龍攝）

春天正是出遊好時機，但「鞋」選不對，春遊秒變春「憂」！ASICS春季新品強勢登陸忠孝新生站，主打輕盈步伐，讓旅人無負擔探索各大景點。而Hanni則在忠孝復興站巨幅壁貼亮相，推薦UGG春日新款，讓時尚與舒適兼得，無論是街拍還是郊遊，都能輕鬆駕馭完美穿搭。

▲3月北捷宣傳▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 春遊好時機，鞋選對才輕鬆！ASICS推春季新品主打輕盈步伐，Hanni則推薦UGG新款，讓時尚與舒適兼得 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲3月北捷宣傳▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

忠孝復興站超強旅遊搭子KLOOK助攻行程規劃，無論是日韓賞櫻或台灣秘境，都能輕鬆規劃行程。對於想飛出國的旅人，星宇航空也宣布4月18日起開通直飛神戶航線，讓哈日族能更快、更輕鬆玩遍日本西部。讓你從起飛的那一刻，即刻感受極致飛行體驗！阿聯酋航空在台北車站，讓你在通勤間搶先感受五星級奢華體驗。

▲3月北捷宣傳▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 「旅遊搭子」KLOOK助攻行程規劃，星宇直飛神戶讓哈日族輕鬆暢遊日本西部 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲3月北捷宣傳▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

迎接春日旅行，肌膚與妝容當然要在線！林柏宏現身市政府站、忠孝敦化站及中山站，親授霓淨思「3天亮肌攻略」，讓膚質透亮無瑕，隨時準備好出遊拍美照。曾之喬則在忠孝復興站燈箱廣告中大秀迷人電眼，推薦博士倫奧澈矽水膠日拋隱形眼鏡，提醒民眾隨時保持最佳狀態，拍照不NG。出門走跳絕對需要飾品點綴，APM Monaco Pastel Dreams新系列，用淡雅粉彩，點綴你的春日優雅新篇章，讓每一天都充滿精緻感。

▲3月北捷宣傳▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 迎接春日旅行，林柏宏親授「3天亮肌攻略」，曾之喬大推日拋隱眼，讓你隨時在線，拍照零死角。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲3月北捷宣傳▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

旅程結束後，衣物沾染細菌怎麼辦？BOSCH活氧洗衣機進駐市政府站、忠孝復興站，高效去除99.9%病菌，確保衣物潔淨如新。而百萬YouTuber「The DoDo Men - 嘟嘟人」則在捷運轉乘通道親試全清高纖新沙拉飲，強調補充膳食纖維的重要性，讓腸胃不卡卡，體內外都清爽。

▲3月北捷宣傳▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ BOSCH洗衣機強效除菌，The DoDo Men - 嘟嘟人推高纖沙拉飲，潔淨輕盈無負擔！（圖／記者鄭遠龍攝）

▲3月北捷宣傳▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

超萌「壽司列車」進站！板南線吉伊卡哇粉絲嗨翻，「0% TAIPEI」讓通勤變得療癒又有趣。乘客在列車上不僅能感受滿滿的可愛氛圍，還能前往期間限定的快閃店。民眾王小姐驚喜直呼「超幸運」！並表示：「我這禮拜剛好決定要去華山吉伊卡哇快閃店，搭乘壽司列車剛好是一條龍的開心行程。」

▲3月北捷宣傳▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 超萌吉伊卡哇「壽司列車」開進捷運，粉絲嗨翻！。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲3月北捷宣傳▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

不論是美妝、旅遊、運動還是時尚，ETtoday家外媒體在捷運、公車與高鐵站內推出應景廣告，讓通勤族在移動間發掘更多靈感。通勤不只是搭乘運輸交通的過程，更是探索新體驗的平台，抬頭就一條龍搞定你的春遊方案。

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